Kahramanmaraş'ın İlçeleri Neler Ve Hangi Bölgede? Kahramanmaraş'da Gezilecek Ve Tarihi Yerler

Kahramanmaraş, dondurma denince akla ilk gelen şehirdir. Şanlıurfa isotu ile birlikte “Maraş biberi” Türkiye’nin en bilinen biber çeşididir. Doğal ve bozulmamış yapısıyla, Karadeniz yaylalarını aratmayacak yaylalara sahiptir. Farklı yemek kültürlerini tanımak, Akdeniz ve Güneydoğu gezi turu yapmak istiyorsanız, gezi planınıza Kahramanmaraş’ı da ekleyebilirsiniz.

Kahramanmaraş İlçeleri

Kahramanmaraş’ın merkez nüfusu 400.000’in üzerindedir. Merkez nüfusuyla Türkiye’nin 16. büyük şehridir. Genel toplam nüfusuyla bir milyonu aşan 19 ilden birisidir. Merkez ilçeyle birlikte 10 ilçesi bulunuyor. Bunlar; Merkez, Afşin, Andırın, Çağlayancerit, Ekinözü, Elbistan, Göksun, Nurhak, Pazarcık ve Türkoğlu ilçeleridir.

Kahramanmaraş Hangi Bölgede?

Kahramanmaraş, Akdeniz Bölgesinde yer alıyor. Bölgenin doğudaki son şehridir. Bulunduğu coğrafi konum nedeniyle, birçok kişi şehri ya Doğu Anadolu ya da Güney Doğu Anadolu Bölgesinde sanıyor. Aslında şehir; Orta Anadolu, Doğu Anadolu, Güneydoğu Anadolu ve Akdeniz bölgelerinin birleştiği noktada yer alıyor. Bu özelliği sayesinde hem Karasal hem de Akdeniz iklimlerini yaşayabiliyor. İklim farklılığından dolayı şehir zengin bitki örtüsüne sahiptir.

Kahramanmaraş Gezilecek Yerler

Kahramanmaraş’ta farklı iklimlerin hüküm sürmesi nedeniyle şehir her mevsim ayrı güzelliktedir. Karadeniz’i aratmayacak güzellikte ormanlar ve yaylalar, tabiat düşkünleri için birebirdir.

Kapıçam Tabiat Parkı; Türkiye’nin 30. Tabiat Parkı olan bölgeyi, yerel halk mesire alanı olarak kullanıyor. Doğayla iç içe olmak zengin ağaç ve kuş türlerini incelemek istiyorsanız, dürbün ve kameranızı getirmeyi unutmayın.

Çokran Şelalesi; Şelale, Merkez ilçeye bağlı Çokran Köyünde bulunuyor. 15 metreden dökülen suların oluşturduğu bir doğal havuz bulunuyor. Özellikle dağcıların büyük ilgi gösterdiği şelale, son yıllarda yerli ve yabancı turistlerin de ilgisini çekiyor.

Kazma Bağları; Şehir merkezinin 10 kilometre kuzeybatısında Ahirdağı eteğinde bulunuyor. Üzüm bağlarıyla da meşhur olan Kahramanmaraş’ta, bağların içinde huzurlu bir şekilde piknik yapabilirsiniz.

Kahramanmaraş Müzesi; 2000 yıl öncesi yaşamış Maraş fili ve aslanını görebilirsiniz. Devasa boyuttaki fil ilginizi çekecektir.

Eshab-ı Kehf Mağarası; Burası, Kuran’da geçen Eshab-ı Kehf kıssasının geçtiği yer olarak kabul ediliyor. Roma döneminde, halk zalim imparatorun kendisine ve putlara tapınmaları karşısında zorlanmış. Hristiyan olan Yemliha, Mekseline, Mislina, Mernuş, Sazenuş, Tebernuş ve Kefeştetayuş adında yedi genç, tek Tanrıya inandıkları için bir mağaraya sığınmışlar. Mağarada ibadete etmeye başlamışlar. İbadet sonunda uyuya kalan “Mağara Arkadaşları” rivayete göre 309 yıl uykuda kalıyorlar. Bölgede, Osmanlı döneminden kalma han, cami ve medreseyi gezebilirsiniz.

Döngel Mağaraları; Döngel Köyü, sınırları içinde yer alıyor. Vadiden 15 dakikalık bir yürüyüşle patika yoldan mağaralara ulaşabiliyorsunuz. Mağaranın içinde şelale oluşturarak akan çayı görebilirsiniz. Suyun 5-6 metre yükseklikten şelale olarak aktığı bölge, yerel halkın mesire alanıdır. Yeşil ve suyun birleştiği ortamda huzurlu vakit geçirip, bol bol fotoğraf çekebilirsiniz.

Kahramanmaraş Tarihi Yerler

Kapalı Çarşı; Şehrin merkezinde bulunan çarşı X1. yüzyıldan kalmadır. Binaların yapımında moloz ve kesme taşlar kullanılmış. Çarşı, Bedesten ve Bakırcılar olarak iki kısma ayrılmış. Şehre özgü yerel ürünler almak isteyenlerin ilk durağı burasıdır. Baharatlar, bakır ürünler, şoklanmış dondurma alabilirsiniz.

Taş Medrese; Medresenin, XIV. yüzyıl başlarında Alaüddevle tarafından kızı adına yapıldığı tahmin ediliyor. Moloz ve kesme taşlardan yapılan binada bütün odalar tek avluya bakıyor. Günün yorgunluğunu atmak, şehrin tarihine yolculuk yapmak için avluda oturabilirsiniz.

Hurman Kalesi; Kale, Afşin ilçesi sınırları içinde bulunuyor. Ne zaman ve kim tarafından inşa edildiği bilinmiyor. Sarp kayalıklar üzerinde muhteşem heybetiyle yükseliyor.