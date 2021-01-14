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Kadınların yaşayıp yönettiği sıra dışı bir ada... Sadece 400 kişiler
Seyahat
Hürriyet Seyahat | Fotoğraflar: Alamy, Instagram
Haber Giriş: 14.01.2021 - 11:28 | Son Güncelleme:

Kadınların yaşayıp yönettiği sıra dışı bir ada... Sadece 400 kişiler

Estonya'ya bağlı Kihnu Adası'nda bulunan 400 kadının hayatı Great Big Story aracılığıyla gündeme getirilmişti. Balıkçılık ile geçinen ve hayatlarının çoğunu denizde geçiren erkeklerin yokluğunda kadınların adadaki sosyal hayatı gerçekten de görülmeye değer. İşte Kihnu Adası hakkında detaylar…

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Baltık Denizi'nde bulunan Estonya'ya bağlı bir ada burası... Ada, siyasi olarak Parnu iline bağlı... Lemsi, Linaküla, Rootsiküla ve Saare olmak üzere dört köyden oluşuyor. Burayı özel kılansa, hemen hemen her şeye kadınların hâkim olması. Estonya’nın güneybatı açıklarında bulunan Kihnu Adası’ndaki tüm işler yılın çoğu zamanlarında kadınlar tarafından yapılıyor.

Kadınların yaşayıp yönettiği sıra dışı bir ada... Sadece 400 kişiler


Balıkçılık ile geçinen ve hayatlarının büyük bir bölümünü denizde geçiren Kihnu erkeklerinin yokluğunda ada halkı sadece 400 kadından oluşuyor. Erkeklerin yokluğunda tüm sorumluluğu alan kadınlar gelenek ve kültürlerinin korunmasında önemli bir role sahip.

Kadınların yaşayıp yönettiği sıra dışı bir ada... Sadece 400 kişiler


Adaya özgü gelenek ve adetler günlük hayatın bir parçası konumunda ve toplum için büyük önem taşır. Çocuklara okullarda hem Kihnu lehçesi, hem de geleneksel müzik enstrümanlarını çalma öğretilir.

Kadınların yaşayıp yönettiği sıra dışı bir ada... Sadece 400 kişiler



Ayrıca Kihnu Adası’nda kadınlar geleneksel Kihnu elbiselerini giyerler. Ada hayatına dair çektiği kısa belgesellerle bilinen Great Big Story kanalında yayımlanınca gündem olmuştu.

Kadınların yaşayıp yönettiği sıra dışı bir ada... Sadece 400 kişiler



Üretim yapan, kendi başlarına ayakta durmaya çalışan kadınları dünyanın gündemine taşımıştı. Kısa belgesel içerisinde ayrıca çocukların okulda Kihnu lehçesini öğrenmesi ve geleneksel kıyafetler giyen Kihnu kadınlarının enstrüman çalması da yer alıyordu.

Kadınların yaşayıp yönettiği sıra dışı bir ada... Sadece 400 kişiler


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