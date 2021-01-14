Kadınların yaşayıp yönettiği sıra dışı bir ada... Sadece 400 kişiler

Baltık Denizi'nde bulunan Estonya'ya bağlı bir ada burası... Ada, siyasi olarak Parnu iline bağlı... Lemsi, Linaküla, Rootsiküla ve Saare olmak üzere dört köyden oluşuyor. Burayı özel kılansa, hemen hemen her şeye kadınların hâkim olması. Estonya’nın güneybatı açıklarında bulunan Kihnu Adası’ndaki tüm işler yılın çoğu zamanlarında kadınlar tarafından yapılıyor.







Balıkçılık ile geçinen ve hayatlarının büyük bir bölümünü denizde geçiren Kihnu erkeklerinin yokluğunda ada halkı sadece 400 kadından oluşuyor. Erkeklerin yokluğunda tüm sorumluluğu alan kadınlar gelenek ve kültürlerinin korunmasında önemli bir role sahip.







Adaya özgü gelenek ve adetler günlük hayatın bir parçası konumunda ve toplum için büyük önem taşır. Çocuklara okullarda hem Kihnu lehçesi, hem de geleneksel müzik enstrümanlarını çalma öğretilir.









Ayrıca Kihnu Adası’nda kadınlar geleneksel Kihnu elbiselerini giyerler. Ada hayatına dair çektiği kısa belgesellerle bilinen Great Big Story kanalında yayımlanınca gündem olmuştu.









Üretim yapan, kendi başlarına ayakta durmaya çalışan kadınları dünyanın gündemine taşımıştı. Kısa belgesel içerisinde ayrıca çocukların okulda Kihnu lehçesini öğrenmesi ve geleneksel kıyafetler giyen Kihnu kadınlarının enstrüman çalması da yer alıyordu.







