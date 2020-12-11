Kaderine terk edilmiş, dünyanın en ilginç 5 yeri

Merv – Türkmenistan

Türkmenistan’ın Karakum Çölü’nde kurumuş bir arazide bulunan Merv, İpek Yolu güzergahındaki en muhteşem şehirlerden birisi. Merv, kütüphanelerin, tapınakların, bahçelerin ve kanallarla yeşillenmiş meyve bahçelerinin ev sahipliğini yapar. Onu yeterince çekici kılan eşsiz hazineleri ve ilk bakışta göze çarpan Merv’in çamur rengi duvarları ise Moğol istilasından kurtulmasına yardımcı olamamıştır. Kız Kala Kalesi'nin duvarları, yıkılmış kuleleri, geniş şehir duvarları, çökmekte olan sarayları, tapınakları ve kiliseleri, Merv’in tarihini anlatmaya yetiyor.









Craco, İtalya

Güney İtalya’nın Basilicata Bölgesi’nde çarpıcı bir şekilde kademeli bir tepede konumlanan bu ortaçağ köyü, toprak kaymaları ve deprem felaketlerinden dolayı son 50 yıldır terk edilmiş durumda. Oyulmuş kapı ve pencere görüntülerine sahip Matera ilinde bulunan Craco şehri, tabloyu andıran saray, kale ve kilise kalıntıları ile rehberli bir turda görülmeye değer nitelikte. Şehrin aziz koruyucusu St Vincenzo’yu ziyaret edip dua eden pek çok ziyaretçi bulunmakta.









Beichuan, Çin

2008’deki Büyük Sichuan Depremi’nden sonra, çoğu korkunç bir duruma gelen ve sadece beşte bir binanın ayakta kaldığı Beichuan, anılarda yaşamak üzere ve bir daha inşa edilmemek üzere 20 bin nüfusu ile terk edilmeye karar verilmişti. Zamanda dondurulmuş bir açık hava müzesi konumunda olan Beichuan’ın bozulmuş binaları, felaketlerde hayatını kaybetmiş pek çok kişi anısına ya terk edilmiş ya da çelik direklerle desteklenmiş. Burası mutlaka görülmesi gereken bir yer.









Akarmara, Abhazya

Akarma, Abhazya Cumhuriyeti’nin içerisinde Kafkas dağlarının eteklerinde ve Karadeniz’in kuzey batısında bulunan canlı bir kasabaydı. Madenciliğin yapıldığı Akarma’da 5 bin kadar nüfusun yaşadığı biliniyor. Paslanan otomobiller, parçalanmış yollar ve mahvolmuş apartman blokları, yavaş yavaş doğa tarafından ziyan oluyordu. Bir süre sonra Akarmara, klip yönetmenlerinin ve film yapımcılarının, dünyanın sonu senaryosunu canlandırmak için dekor olarak kullandığı bir yer oldu.









Bodie, California, Amerika

1942 yılında son maden kapandığında Bodie, okulları, bankaları, kiliseleri, salonları ve yaklaşık 10 bin nüfusu ile beraber anılara terk edilmişti. Şimdilerde Ulusal Tarihi Parkı ve klasik vahşi batı bir hayalet şehri andırıyor. Havası ile Bodie’nin kuru yiyeceklerle dolu dükkanlarını ve kumarhanenin rulet çarkında yığılmış cipslerini göz önüne getirmek adeta an meselesi.