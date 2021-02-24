Kaçkar Dağları Milli Parkı Nerede Ve Nasıl Gidilir? Kaçkar Dağları Milli Parkı Konaklama, Kamp, Giriş Ücreti Ve Özellikleri Hakkında Bilgi

Bu bölgeye gelenlerin görmesi gereken yerlerden biride Kaçkar Dağları Milli Parkıdır. Bu bölgeye gelenler, doğaya doyarak geri döneceklerdir.



Kaçkar Dağları Milli Parkı Nerede ve Nasıl Gidilir?



Kaçkar Dağları Mili Parkı Rize iline bağlı Çamlıhemşin İlçesinde yer almaktadır. Çamlıhemşin ilçesine uzaklığı ise 17 km olarak belirtilmektedir. Parkın alanı oldukça geniştir. Öyle ki Artvin, Erzurum illerine kadar genişlemektedir. Buraya ulaşım için özel aracınızı kullanabilirsiniz. Karayolu ile uzaklıklar ise Ankara – Rize arası 810 km uzaklığındadır. İstanbul – Rize arası ise 1100km mesafe vardır. Rize’ye otobüs ile ulaşmakta mümkündür.



Bölgeye gelecek olanlar, uçak ile seyahat edebilirler. Fakat Trabzon Havaalanını kullanmaları gerekmektedir. Rize’de havaalanı bulunmamaktadır. Rize – Trabzon arası ise 80 km’dir. Havaalanından Rize’ye transfer ile ulaşım imkânı bulunur. Bölge görülmesi gereken bir tabiat yapısına sahiptir.



Kaçkar Dağları Milli Parkı Özellikleri Hakkında Bilgi



Kaçkar dağları milli parkı, Üçdoruk, Göller ve Kaçkar Dağlarından oluşur. Park alan olarak çok geniş bir bölgeyi kapsamaktadır. Öyle ki parkın içinde 9 adet köy yer almaktadır. Ayrıca 33 adet yayla yerleşimi söz konusudur. Kaçkar dağları milli parkı 1994 yılında sonra Milli Park ilan edilmiştir. O zamandan beri koruma altındadır.



Bölge coğrafi yapı olarak çok yağmur almaktadır. Burası ise ülkenin ve bölgenin en yağışlı yeridir. Bu da tabiatın güzelliğini arttırmaktadır. Milli Parkın içinde çok farklı ağaç türleri mevcuttur. Ayrıca harika güzellikte akarsular görülmektedir. Kaçkar Tepesinin yüksekliği ise 3993 metredir ve önemli bir zirve noktasıdır. Hemşin deresi ve Fırtına deresi vardır.



Park aynı zamanda pek çok canlıya da ev sahipliği yapmaktadır. Büyüleyici güzelliği içinde vahşi hayvanlarında yuvası vardır. Parkın içinde çakal, tilki, yaban domuzu, ayı, kurt gibi pek çok vahşi hayvan barınmaktadır. Bunun yanında sansar, tavşan, gelincik karaca ve çeşitli kuş türleri bulunur. Pek çok farklı tür hayvana ev sahipliği yapar.



Kaçkar dağları milli parkı sit alanı olarak korunmaktadır. Burada Kale-i Bala ve Fırtına deresi köprüleri de kültürel bir güzelliktir. Ayrıca bölgedeki yayla yaşamı ayrı bir keyif sunmaktadır. Buradaki mimari ise doğa ile son derece uyumludur. Yayla olması itibari ile her mevsim soğuk olan bu bölgede, kışlar çok sert geçmektedir.



Kaçkar dağları milli parkı, tabiatı keşfetmek, doğa yürüyüşü yapmak isteyenler için doğru bir lokasyondur. Bölgede 8 ayrı yürüyüş parkura vardır. Bu bölgeye yürüyüş yapmak için gelen ekipler bulunmaktadır. Özellikle hafta sonları doğa yürüyüşleri ve gelen ekipler gözlemlenmektedir. Bu tarz aktiviteler için yaz ve bahar ayları tercih edilmelidir. Bölgenin genellikle yağmurlu olduğunu da unutmamak gerekir.



Kaçkar dağları milli parkı içinde buzullar, göller, akarsular bulunmaktadır. Tam bir doğa harikası olan bu yerde gezmeye doyamazsınız. Kaçkar dağları milli parkı 51.500 hektarlık bir alana yayılmış durumdadır. Gözün görebildiği her yerde yeşilliklerle buluşacağınız bu beldeden ayrılmak istemeyeceksiniz. Trekking içinde çok uygun bir lokasyondur.



Kaçkar Dağları Milli Parkı Kamp



Kaçkar dağları milli parkı kamp tutkunları içinde harika bir yerdir. Yaz aylarında kamp yapılmasına izin verilmektedir. Kış aylarının çok sert geçtiği düşünülecek olursa, yazın kamp yapmak daha keyifli olacaktır. Ayrıca bölgede kayak, piknik gibi etkinlikleri yapma şansınız vardır.



Kaçkar Dağları Milli Parkı Konaklama



Kaçkar dağları milli parkı içinde konaklamak için Ayder Yaylasını seçebilirsiniz. Ayder Yaylasında konaklamak için butik oteller, pansiyonlar ve bungalovlar bulunmaktadır. Farklı bütçelere hitap eden konaklama yerleri bulmak mümkündür. Konaklama alternatifleri oldukça fazladır. Ayrıca bölgede bulunan kaplıcalar tam bir şifa kaynağıdır.



Kaçkar Dağları Milli Parkı Giriş Ücreti



Kaçkar dağları milli parkı için giriş ücreti ödenmesi gerekmektedir. Parkın giriş ücreti ise 12 TL olarak belirlenmiştir.