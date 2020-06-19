Japonya'nın şehirleri neler? Japonya başkenti, nüfusu, yüzölçümü, telefon ve posta kodu bilgileri

Japonya Doğu Asya'da bulunan bir ülkedir. Asya kıtasının en gelişmiş ve teknoloji devi olan Japonya'nın resmi para birimi Japon Yeni'dir. Japonya başkenti Asya kıtasının en ünlü başkentlerinden biridir. Bu başkentte pek çok spor organizasyonları düzenlenmektedir. Japonya Büyük Okyanus'ta yer alan bir ülkedir. Yüzölçümüne göre ise nüfusu bir hayli yoğun bir ülkedir. Ülkede çoğunluk olarak Japonlar yaşamaktadır. Azınlık olarak ise Çinli ve Koreli ülkede yaşamaktadırlar.

Üniter parlementer monarşi ile yönetilen ülke Asya'nın en gelişmiş ülkeleri arasında yer almaktadır. Japonya çok yüksek insani gelişme endeksine sahip olan bir ülkedir. Japonya özellikle pek çok savaş görmüş bir ülkedir. MÖ 11 Şubat 660 yılında kurulmuş olan ülke hızlı bir gelişim göstermektedir. Japonya'da trafik sol taraftan akmaktadır. Ülkenin internet alan adı ise ".jp" şeklindedir. Japonya Dünya'nın en büyük ekonomisine sahip olan ülkelerden biridir. Ülkede gayri safi yurt içi hasıla 40 bin doların üzerinde yer almaktadır.

Ülkenin tarihi antik döneme kadar uzanmaktadır. Antik dönemden pek çok eser yer alan Japonya bu dönemde günümüze kadar eser getirmeyi başarmıştır. Çok farklı kültürü olan Japonya yemekleri de Dünyaca ünlü olan yemeklerdir. Suşi en meşhur olan Japon yemeklerinden biridir. Japonya başkenti Dünya'nın en büyük metropollerinden biridir. Ülke yoğun nüfusu ile bilinmektedir. Ülkede yükseköğretim vatandaşı olan pek çok insan bulunmaktadır. Okuma oranında Dünya'nın en eğitimli ülkesi Japonya'dır. Japonya gelişmiş ekonomisi nedeni ile G7, G8 ve G20 ülkeleri arasında yer almaktadır. Dünya'nın en büyük 4. ihracatçısı ülke olan Japonya'da pek çok ünlü teknoloji firması vardır.

Japonya tarihinde ki en büyük darbeyi ikinci dünya savaşında yaşamıştır. İkinci dünya savaşında ülkeye isabet eden atom bombası nedeni ile ülke büyük tahribata uğramıştır. Japonya aynı zamanda Dünya'da ki en yüksek yaşam standardına sahip olan ülkedir. Ülkede aynı zamanda tarihte bir Japon imparatorluğu da kurulmuştur.

Japonya'nın Şehirleri Neler?

- Tokya

- Osaka

- Kyoto

- Hiroşima

- Kobe

- Fukuoka

- Yokohama

- Nagoya

- Sapporo

- Nagazaki

- Nara

- Sendai

- Kumamoto

- Nigata

- Shibuya

- Kitakyushu

- Kawasaki

- Hamamatsu

- Okayama

- Toyama

- Şizuoka

- Shinjuku

- Himeji

- Sakai

- Sagamihara

- Tottori

- Chiba

- Takamatsu

- Saitama

- Kagoshima

- Naha

- Kanazawa

- Matsuyama

- Nagano

- Kamakura

- Ötsu

- Tokushima

- Kita

- Minato

- Shinagawa

- Chiyoda

- Taito

- Sumida

- Chuo

- Toshima

- Bunkyo

- Vakayama

- Arakawa

- Edogawa

- Toyota

Japonya'nın Başkenti Neresidir?

Japonya'nın başkenti Tokyo'dur.

Japonya'nın Nüfusu Kaçtır?

Japonya'nın toplam nüfusu 126.5 milyondur.

Japonya'nın Yüzölçümü Ne Kadardır?

Japonya'nın tam olarak yüzölçümü 377.915 kilometre karedir.

Japonya'nın Telefon Kodu Nedir?

Japonya'nın uluslararası alanda haberleşmek için +81 telefon kodunu kullanmaktadır.

Japonya'nın Posta Kodu Nedir?

Japonya'nın posta kodu 001, 002, 003, 004 ve 005'dir.