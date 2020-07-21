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HaberlerSeyahat Haberleriİztuzu Plajı'nda caretta caretta yuvası sayısı 661'e ulaştı
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İztuzu Plajı'nda caretta caretta yuvası sayısı 661'e ulaştı
Seyahat
Anadolu Ajansı
Haber Giriş: 21.07.2020 - 09:43,Son Güncelleme:

İztuzu Plajı'nda caretta caretta yuvası sayısı 661'e ulaştı

Muğla'nın Ortaca ilçesindeki dünyaca ünlü İztuzu Plajı'nda kumsaldaki caretta carettaların yuvalama alanı 661'e ulaştı.

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Caretta carettaların yumurtlama döneminde sorun yaşamaması için Deniz Kaplumbağaları Araştırma Kurtarma ve Rehabilitasyon Merkezince (DEKAMER) çeşitli önlemler alınırken, görevliler sahilde gece boyu nöbet tutuyor.

İztuzu Plajında caretta caretta yuvası sayısı 661e ulaştı


DEKAMER Proje Yürütücüsü Prof. Dr. Yakup Kaska, AA muhabirine, bu yıl İztuzu sahilinde yuvalama sayısının 661'e ulaştığını söyledi. Yuva sayısının caretta carettaların yumurta üretimiyle de ilgili olduğunu belirten Kaska, pandemi döneminde carettaların iyi beslenip denizde rahatsız edilmediklerini ve ürettikleri yumurtaları uygun yerlere bıraktıklarını kaydetti.

İztuzu Plajında caretta caretta yuvası sayısı 661e ulaştı


Kaska, İztuzu'nda yaşayan deniz kaplumbağalarının iyi korunduğunun bir göstergesi olarak, son yıllarda sayılarında önemli bir artış yaşandığını ifade etti. Bugünlerde İztuzu kumsalında tam bir hasat mevsimi yaşandığını anlatan Kaska, bir taraftan annelerin yumurtalarını bırakmak için gelirken bir taraftan da ilk yuvalardan çıkan yavruların denize ulaşmaya başladığını dile getirdi.

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