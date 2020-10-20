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İzole tatilin en güzel 5 adresi
Seyahat
Hürriyet Seyahat / Fotoğraflar: Alamy, DepoPhotos
Haber Giriş: 20.10.2020 - 08:37 | Son Güncelleme:

İzole tatilin en güzel 5 adresi

Biraz olsun enerji toplamak ve koronalı günleri geride bırakmak için güzel bir liste hazırladık. . İşte Türkiye'de gidilecek '5 İzole' yer...

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Kavrun Yaylası / Rize

Yürümeyi çok özlediğimiz karantina günlerinde işte size doğanın kalbine doğru yürüme fırsatı. Rize’nin birbirinden güzel yaylalarından biri olan Kavrun yaylası, izole tatil için en güzel yerlerden. Kaçkarlar’a en yakın yayla olma özelliği sunan bu yaylada yapacağınız doğa yürüyüşleri ile buzul göllerine ulaşım sağlayabilirsiniz. Hiç yürüyüş yapmasanız dahi, tertemiz havası ile oksijene doyabilirsiniz. Konaklama alternatiflerinden biri, Kavrun yaylasında hizmet veren, 'Kaçkar Kavrun Dağ Evleri', diğeri ise Kavrun’da olmayıp yine o bölgede olan, 'Serinyer Dağ Evi'.

İzole tatilin en güzel 5 adresi

İğneada / Kırklareli

Sadece Türkiye’nin değil, Avrupa’nın da en büyük longoz ormanları arasından kıvrıla kıvrıla ulaşacağınız, bölgenin doğal güzellikleri açısından en iyi korunmuş yeri olan İğneada, Karadeniz kıyısında bir kaçış noktası. Uzun karantina günlerini burada kısa sürede unutabilirsiniz. İstanbul’a 250 km uzaklıkta bulunan İğneada’da konaklama için 'İğneada Resort Hotel Spa' tercih edilebilir.

İzole tatilin en güzel 5 adresi




Akçakoca / Düzce

Ankara, İstanbul gibi büyük şehirlere yaklaşık 3 saat mesafede bulunan Akçakoca, Karadeniz’de en güzel ve en uzun sahile sahip yerlerden birisi. Sadece sahili değil, civarında bulunan gezilecek yerlerinden, deniz ürünlerinin çeşitliliğinden dolayı doya doya tatil yapabileceğiniz güzel bir ilçe. Tatil için sadece bilenlerin gittiği Akçakoca henüz Ege ve Akdeniz’de bulunan tatil yöreleri kadar meşhur olmadığından, aşırı kalabalıkları görmeniz çok zor. Konaklama için tercih 'Livadi Hotel'i tercih edebilirsiniz.

İzole tatilin en güzel 5 adresi


Kalem Adası / İzmir

İstanbul’a üç buçuk-dört, İzmir’e bir buçuk saat, anakaraya 400 metre uzaklıkta bulunan, çoğu İzmirli’nin dahi bilmediği bir Ege adası. Uzun ve sıkıcı geçen korona günlerinin ardından, sessiz sakin ama bir o kadar da keyif verici bir tatil arıyorsanız keşfedilmemiş cennet Kalem Adası sizi bekliyor. Türkiye’nin Maldivleri ya da Karayipleri övgülerini, sahip olduğu berrak turkuaz sular sayesinde sonuna kadar hak ediyor. Zamanın anlamını yitirdiğini düşünebileceğiniz bu adada, yorulan ruhunuzu güzel bir şekilde dinlendirebilirsiniz. Kendinizi özel hissedebileceğiniz ‘Oliviera Resort’ ise konaklama için ilk ve tek tercih.

İzole tatilin en güzel 5 adresi


Pokut Yaylası / Rize

Bulutlara sarılıp, kimsenin olmadığı yeşilliğin içerisinde bir tatile ne dersiniz? Rize’nin Çamlıhemşin İlçesi’ne bağlı Pokut yaylası, sizin dahi kendinizi unutabileceğiniz bir adres. 2 bin 32 metre yükseklikteki bu yaylada oksijene doyabilir, karantina günlerinde hasret kaldığınız tertemiz havaya erişebilirsiniz. Ulaşımın sadece 4x4 araçlar ile yapıldığı bu yaylada sakin bir tatil sizi bekliyor. Konaklama için en güzel manzaralı; ‘Pokut Doğa Konukevi’ tercih edilebilir.

İzole tatilin en güzel 5 adresi


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