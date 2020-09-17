İzole tatil isteyenlere harika fikir... Karavan tatilinin püf noktaları

Karavan büyüklüğünü seçin

Alacağınız veya kiralayacağınız karavanı seçerken tatil tarzınızı göz önüne alın. Eğer geniş bir aileyseniz ve konforunuza düşkünseniz büyük bir karavan sizin için uygun olacaktır. İstediğiniz rahatlıktan ziyade doğada özgür bir tatil ise daha küçük ve her yere rahatlıkla girecek bir karavan seçmeniz doğru olacaktır. Öncelikle isteğinizi ve ihtiyaçlarınızı belirlemeniz doğru karavanı seçmenizi saplayacaktır.

Ekipmanlarınız tam olsun

Karavanla yolculuk çok keyiflidir. Ancak ekipmanlarınız tam olmazsa keyifli yolculuğun sonu pek de keyifli olmayabilir. Su deposu ve akü gibi karavan için en önemli ekipmanları mutlaka yola çıkmadan kontrol edin. Ardından çamaşır ipi, alet çantası gibi ihtiyaç olabilecek diğer ekipmanları da tamamlayın. Tamamlandığına emin olduktan sonra yola çıkmak ve yeni keşifler yapmak için hazırsınız.

Mutlaka çadır bulundurun

Karavan varken neden çadır bulundurmanız gerektiğini düşünebilirsiniz. Ama çadır hayati önem taşıyor. Karavanın giremeyeceği koy ve bölgeler olabilir. Karavanınızı bir yere park ettikten sonra yürüyerek ulaşım sağlamanız gerekebilir. Bazı durumlarda ise doğayla iç içe bir uyku isteyebilirsiniz. Bu gibi durumlarda da karavandan çıkıp dışarı çadır kurmanız gerekebilir. Hazırlıklı olmak adına çadır ve uyku tulumunuzu mutlaka karavanınızda bulundurun.

Planlı hareket edin

Kafanızın estiği yere gitmek her zaman daha çekici olabilir ama ilk defa karavan tatili yapacaksanız mutlaka plan yapın. Kalacağınız yerlerin karavan parkı olmasına dikkat edin. Çünkü burada karavan ile ilgili aradığınız her şeyi rahatlıkla bulabilirsiniz. Aksilik olduğu durumda kolaylıkla halledebilirsiniz. Gayet az ücret ödeyip güzel bir park alanında kalabilirsiniz.

Yanınıza bisiklet alın

Karavanla doğa içinde bir yerde konaklarken etrafı keşfe çıkmak isteyebilirsiniz. Bu bazen yürüyerek zor olabilir. Bu sebeple yanınıza bisiklet almanız keşif yapmanızı kolaylaştıracaktır. Bisiklet turu hem doğanın içinde muhteşem bir yolculuk yapmanızı hem de spor yapmanızı sağlar.

Ecza dolabınız olsun

Her alanda lazım olduğu gibi karavanda da ecza dolabına ihtiyaç vardır. Ormanın derinliklerinde veya ıssız bir koyda olabilirsiniz ve ufak yaralanmalar yaşayabilirsiniz. Merkeze çok uzak olabileceğinizden hemen ecza dolabınızı devreye sokarak hafif yaralanmalara çözüm bulabilirsiniz. Tabii ki büyük yaralanmalarda mutlaka en yakın sağlık kuruluşuna gitmelisiniz.

Elektrik ve suyu tasarruflu kullanın

Karavanda elektrik ve su kısıtlı olduğundan dolayı tasarruflu kullanmalısınız. Fön, ısıtıcı gibi çok fazla elektrik harcayan aletleri daha az kullanmaya özen gösterin. Yaklaşık 30 litre su deposu bulunsa da suyu da tasarruflu kullanmakta fayda var. Özellikle de uzun tatillerde önem taşır.