İzmir'in İlçeleri Neler Ve Hangi Bölgede? İzmir'de Gezilecek Ve Tarihi Yerler

İzmir gezilip, görülecek birçok yeri ile dikkat çekici olan şehirlerimizden biridir. Ayrıca dünyanın yedi harikasından biri kabul edilen, Artemis Tapınağı’nın da yer aldığı İzmir, tarih boyu, türlü medeniyetlere ticaret merkezi olan bir liman kentidir.

İzmir İlçeleri

Türkiyenin İstanbul, Ankara başta olmak üzere, üçüncü ana kenti olan İzmir’in, 30 adet ilçesi mevcuttur. İzmir’in ilçelerini şu şekilde sıralayabiliriz; Aliağa, Balçova, Bayındır, Bayraklı, Bergama, Beydağ, Bornova, Buca, Çeşme, Çiğli, Dikili, Foça, Gaziemir, Güzelbahçe, Karabağlar, Karaburun, Karşıyaka, Kemalpaşa, Kınık, Kiraz, Konak, Menderes, Menemen, Narlıdere, Ödemiş, Seferihisar, Selçuk, Tire, Torbalı ve Urla.

İzmir Hangi Bölgede?

Türkiye’nin her bölgesinden ulaşım olanağı bulunan İzmir, Ege Bölgesi’nde yer almaktadır. Kentte hava yolu, deniz yolu, demir yolu ve kara yolu zenginliği bulunmaktadır. Üniversitelerden dolayı da eğitim ağı İzmir’de oldukça yoğundur.

İzmir’de Gezilecek Yerler

İzmir’in, ruha da, göze de hitap edebilen, gezmeye ve görmeye değer, birçok yeri vardır. İsterseniz seyahat amacı ile isterseniz konaklama amacıyla, mutlaka gezip görmeniz gereken yerleri unutmayın ve öncelikli olarak görülmesi gereken yerler için, kendinize bir liste yapın. O zaman İzmir’de gezilmesi ve görülmesi gereken yerleri belirtelim.

İzmir Konak Meydanı

İzmir’e seyahat edenler için, ilk önce gezmeleri gereken yer, Konak meydanıdır. Birçok turistik mekan, bu alanda yer almaktadır. İzmir saat kulesi, Konak Yalı Cami, sahil boyu devam eden kordon boyu ve birçok hediyelik ürün satışı olan Kemeraltı çarşısı buradadır. Ayrıca, sanatseverler için, Basmane Tren Garı, İzmir Resim ve Heykel Müzesi, İzmir Atatürk Evi ve Müzesi de İzmir Konak’ta bulunmaktadır.

İzmir Enternasyonal Fuarı

İzmir Fuarı, hem yerli, hem yabancı birçok sanatçının konserlerinin yapıldığı, müzikallerin ve tiyatro gösterilerinin sahnelendiği bir merkez halindedir. Fuar içinde, kişilerin yürüyüş yapabileceği, nefes alabilecekleri bir de park bulunmaktadır. Ayrıca fuar sonrası eğlenmek için, fuarın yanındaki lunaparkı da tercih edebilirsiniz.

İzmir Kordon Boyu

İzmir Kordon boyu, kalabalık ortamlardan sıyrılıp, günün stresini üstünüzden atmak için kesinlikle uğramanız gereken bir yerdir. Çimlerin üzerinde, gün batımı manzarasını seyredebilir, isterseniz bisiklet kiralayarak, kordon boyunun tadını çıkarabilirsiniz.

İzmir Tarihi Yerler

Efes Antik Kenti

İzmir’in Selçuk ilçesinde bulunan Efes Antik kentinin kuruluş tarihi M.Ö. 6000 senesine dayanmaktadır. Roma ve Helenistik dönemlerin en gösterişli zamanlarını yaşamış olan Efes, büyük liman şehri ve Asya eyaleti başkenti olarak, 200.000 kişiden oluşan bir nüfusa sahipti. Bugün gezilmekte olan Efes, Büyük İskender’in generali olan, Lysimakhos tarafından M.Ö 3000 senesinde kurulmuştur.

Agora Açık Hava Müzesi

İzmir’in Namazgah ilçesinde yer alan Agora, Roma dönemi zamanından kalmadır. İzmir Agora’sı İon Agora' larının hem en büyük, hem de en iyi şekilde korunmuş olanıdır.

Aya Fotini Kilisesi

Aya Fotini kilisesi, 1658 senesinde, deniz kenarında inşa edilmiştir. Aya Fotini kilisesi, İzmir’de yaşayan Rum kesiminin sembolü durumuna gelmiştir. Aya Fotini kilisesi 1922 senesinde, bir yangın ile birlikte yanmış olup, günümüzde aynı isimle modern bir kilise şeklinde, tekrar inşa edilmiştir.

Kemeraltı Çarşısı

1650-1670 seneleri itibari ile ticarethanelerin açılması ile oluşturulan Kemeraltı çarşısı içerisinde birçok han yer almaktadır. Kemeraltı çarşısı, ilk senelerinde üstü tonoz ve kiremit örtüsü olarak sokakları kaplayan bir kapalı çarşı görünümüne sahipti. Çarşı 19. yüzyıl dönemine dek bu niteliğini korumuştur.