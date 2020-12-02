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İzmir'de baraj suları altında kalan köyün kalıntıları harika görüntüler oluşturdu
Seyahat
AA
Haber Giriş: 02.12.2020 - 15:23 | Son Güncelleme:

İzmir'de baraj suları altında kalan köyün kalıntıları harika görüntüler oluşturdu

İzmir'de, kente içme suyu sağlayan barajların su hacmi önemli seviyede azalmasıyla Tahtalı Barajı'nda da su seviyesi düştü. Barajdaki su oranın düşmesiyle sular altında kalan Eski Buruncuk köyünün de kalıntıları gün yüzüne çıktı.

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Yaz ve sonbaharda az yağış alan İzmir'de, kente içme suyu sağlayan barajların su hacmi önemli seviyede azalmasıyla Tahtalı Barajı'nda da su seviyesi düştü. Seviyenin düşmesiyle harika manzaralar ortaya çıktı. 

İzmirde baraj suları altında kalan köyün kalıntıları harika görüntüler oluşturdu

Geçen yılın aralık ayında yüzde 65 civarında doluluk oranına sahip barajda bu rakam yüzde 35 olarak kayıtlara geçti. Barajdaki su oranın düşmesiyle sular altında kalan Eski Buruncuk köyünün de kalıntıları gün yüzüne çıktı. 

Su altında kalan cami ve minaresi yeniden ortaya çıktı. Cami yakınındaki yıkık binalar içinde midyeler de dikkati çekti. Bu arada Tahtalı Barajı'nda 2 Aralık itibariyle kullanılabilir su miktarının 101 milyon 663 bin metreküp olduğu öğrenildi. 

İzmirde baraj suları altında kalan köyün kalıntıları harika görüntüler oluşturdu

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