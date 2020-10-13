İzmir Plajları 2020 - İzmir'de Denize Girilecek En İyi Ücretli Ve Ücretsiz (Halk) Plajları Listesi

İzmir Türkiye'nin Ege bölgesinde yer alan bir şehri olup yaz aylarının vazgeçilmez bir turizm bölgesidir.

İzmir'de Denize Girilecek En İyi Ücretli Plajlar

1) Aya Yorgi Koyu

Aya Yorgi koyu İzmir'in en güzel plajları arasında yer almaktadır. İçerisinde şezlong ve şemsiye kiralama imkanları da bulunmaktadır. Yaz sezonunda oldukça fazla kişinin tercih ettiği bu plajın suyu berrak ve temizdir. Dalyanköy'de bulunan bu plaja Çeşme'nin merkezinden kalkan toplu taşıma araçları ile ulaşım sağlayabilirsiniz. Bu plaja giriş ücreti 50 TL'dir. Fiyata şezlong ve şemsiye kiralama da dahildir. Plajda ayrıca duş, tuvalet ve giyinme kabini hizmetleri de verilmektedir.

2) Dalyan Kocakarı Plajı

İzmir'de tercih edilebilecek nezih ve elit bir plaj olan Dalyan kocakarı plajı Çeşme'nin en güzel plajları arasında gösterilmektedir. Dalyan merkezine 1.5 kilometre uzaklıkta bulunur. Dalyan kocakarı plajına hafta içi ve hafta sonu giriş ücreti farklıdır. Hafta içi giriş kişi başı 40 TL iken, hafta sonu bu plaja giriş ücreti 60 TL olarak belirlenmiştir. Bu fiyata şezlong kiralama hizmeti de dahil olmaktadır.

3) Tekke Plajı

İzmir'in en güzel ücretli plajları arasında Tekke plajı gelmektedir. Tekke plajı önceden bir halk plajı idi. Daha sonra içerisine bir işletme dahil oldu. Şimdi daha iyi imkanlarla ziyaretçilere hizmet veren bu plaj tercih edilen plajlar arasına giriştir. Tekke plajına giriş ücreti kişi başı olarak 25 TL'dir. Şezlong ve şemsiye kiralama hizmeti de bu ücrete dahildir.

İzmir'de Denize Girilecek En İyi Ücretsiz (Halk Plajları)

1) Ilıca Plajı

İzmir'in Çeşme ilçesinde yer alan bu plaj Çeşme'nin en ünlü halk plajları arasındadır. Girişi tamamen ücretsiz olan Ilıca plajı her yıl binlerce kişi tarafından ziyaret edilmektedir. Ilıca plajı oldukça kalabalık bir plajdır Buna karşın eğer plaja gelmeyi düşünüyorsanız mutlaka erkenden gelmelisiniz. Ücrete tabi olarak plajda şezlong ve şemsiye kiralama hizmetleri de bulunmaktadır.

2) Şifne Plajları

Çeşme merkezden hem toplu taşıma hem de özel araç ile bu plaja ulaşım sağlayabilirsiniz. Şifne plajı girişi ücretsiz olan bir plajdır. Masmavi ve tertemiz suyun olduğu bu plaj oldukça sakin bir denize sahiptir. Denizin altı taştan oluştuğundan ötürü denize girerken mutlaka deniz terliklerinizi giymeyi ihmal etmeyin. Ağaçlık bir alanda bulunan bu plajda gölgelik alan da bulmak kolaydır.

3) Çiftlikköy Plajı

İzmir'in belki de tercih edilebilecek en iyi halk plajları arasındadır. Çiftllikköy plajı girişi ücretsiz olan içerisinde tuvalet ve duş imkanının da bulunduğu bir plajdır. Bundan ötürü pek çok kişi bu plaj tercih etmektedirler.