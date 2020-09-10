İzmir Hayvanat Bahçesi Nerede? İzmir Hayvanat Bahçesi Hayvanları, Giriş Ücreti, Çalışma Saatleri Ve İletişim Bilgileri (2020)

İzmir hayvanat bahçesi farklı çeşit hayvanları ile özellikle çocukların dikkatini çekmektedir. İzmir'e yolunuz düşerse mutlaka burayı ziyaret etmeniz gerekmektedir.

İzmir Hayvanat Bahçesi Nerededir?

İzmir Hayvanat Bahçesi Ege Bölgesinin incisi olan İzmir ilinin Çiğli ilçesinde bulunmaktadır. İzmir'in merkezine 28 km uzaklıkta bulunan hayvanat bahçesi, Çiğli merkeze de 10 km uzakta bulunur.

Buraya özel aracı ile gelecek olanların Çiğli istikameti üzerinde ilerlemesi ve Sasalı yol ayrımından devam etmesi gerekmektedir. Toplu taşıma araçlarını kullanacak olanlar ise 777 ve 751 numaralı halk otobüslerini kullanması gerekmektedir.

İzmir Hayvanat Bahçesi Hayvanları ve Listesi

İzmir Hayvanat Bahçesi Türkiye'nin ilk hayvanat bahçesidir. Önceleri Fuar alanı içerisinde bulunan yer daha sonra 2008 yılında Çiğli ilçesinin Sasalı'ya taşınmıştır. Burası bir doğal yaşam alanıdır. İzmir Hayvanat Bahçesi Avrupa'nın en büyük doğal yaşam alanı özelliğini de taşımaktadır. İçerideki hayvanların hiç biri kafes ya da tel içerisinde değildir. Yalnızca kaplan, aslan ve puma gibi yırtıcı hayvanların bulunduğu doğal yaşam alanları cam ile çevrelenmiştir.

İzmir Hayvanat Bahçesi 425.000 metre karelik bir alana kurulmuştur. İçerisinde 120 tür olmak üzere yaklaşık 1500 hayvan barınmaktadır. Bunun dışında İzmir Doğal Yaşam Parkında 3000'e yakın ağaç ve 250'ye yakın bitki çeşitleri bulunmaktadır.

Hayvanat bahçesi içerisinde vaşak, puma, kaplan, aslan, gibi yırtıcı hayvanlar bulunur. Bunun dışında ceylan ve geyik gibi omurgalı sınıfına ait memeli hayvanlar da bulunmaktadır. Böyle bir doğal yaşam alanı hem yetişkinler hem de çocuklar için çok sevilmektedir. Bunun dışında park içerisinde çocuklar için bir çocuk hayvanat bahçesi de yer alır. Burada Küçük atlar, Kamerun Koyunları, cüce keçiler, tavuklar, hindiler, tavşanlar, suda ve karada yaşayan kaplumbağalar bulunmaktadır. Hayvanlar yemek yerken bakıcılar ile birlikte hayvanlara daha çok yaklaşarak bu hayvanlar ile resim çektirebilirler.

Ayrıca İzmir Hayvanat Bahçesi içerisinde hediyelik eşya alabileceğiniz de yerlerde bulunur. Buradan kendinize ya da sevdiklerinize hayvan figürlü birbirinden güzel hediyelikler alabilirsiniz. İçeride Develi Kafeterya ve Kuğulu Kafeterya olmak üzere iki farklı kafe de bulunmaktadır. Hayvanat bahçesini gezdikten sonra buralarda dinlenebilirsiniz.

İzmir Doğal Yaşam Alanı 2011 senesinde Avrupa Hayvanat Bahçeleri ve Akvaryumlar Birliğine (Kısa ismi EAZA) üyeliği gerçekleştirilmiştir. EAZA'ya yaklaşık olarak 41 ülkeden 345'den fazla doğal yaşam alanının üyeliği bulunmaktadır. EAZA topluluğun türleri tehlike altında olan hayvanlar için de kampanyaları da olmaktadır.

İzmir Hayvan Parkındaki hayvan mutfağında hayvanlar için EAZA standartlarına uygun beslenme standartları uygulanır.

İzmir Hayvanat Bahçesi Giriş Ücreti

İzmir hayvanat bahçesine girişlerde öğrenciler indirimli olarak 3 TL ödemektedirler. Yetişkinler ise 7 TL öderler. Buraya 0-6 yaş grubundaki çocukların girişinde herhangi bir ücret alınmamaktadır.

Gerekli kimlik kartlarının gösterilmesi ile; engelli vatandaşlar ile yanlarındaki refakatçileri, şehitler ile gazilerin yakınları, sarı basın kartı sahipleri ücretsiz bir şekilde giriş yapabilmektedirler.

Bunun dışında Çarşamba ile Cuma günleri gerçekleştirilen okul ziyaretleri sırasında öğrenciler ile öğretmenlerinden de herhangi bir ücret alınmaz.

İzmir Hayvanat Bahçesi Çalışma Saatleri

1 Ekim ile 28 Şubat arasında 09:00 ile 17:00 arasında, 1 Mart ile 31 Mayıs arasında 09:00 ile 18:00 arasında, 1 Haziran ile 31 Ağustos arasında hafta içi 09:00 ile 18:00 arasında hafta sonlarında ise 09:00 ile 19:00 saatleri arasında, 1 Eylül ile 30 Eylül arasında 09:00 ile 18:00 arasında hayvanat bahçesine ziyaret gerçekleştirilebilmektedir.

İzmir Hayvanat Bahçesi İletişim Bilgileri

Telefon Numarası: 0232 327 39 00 - 0232 327 30 16