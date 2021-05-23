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İzmir dijital turizm altyapısını tamamladı
Seyahat
Haber Giriş: 23.05.2021 - 05:00 | Son Güncelleme:

İzmir dijital turizm altyapısını tamamladı

Mobil turizm uygulaması Visitİzmir, 30 ilçeyi kapsayan 11 kategori ve 2 bin 300’den fazla noktayla erişime açıldı.

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Bergamalı sepet ustasından Çeşme’deki lüks otellere, İzmir’in 8 bin 500 yıl öncesine uzanan ilk yerleşim yeri Yeşilova Höyüğü’nden müze ve sanat galerilerine ya da az bilinen doğa alanlarına ve bu alanlardaki canlılara kadar tüm noktalara dair detaylı bilgilere tek uygulamayla ulaşılabiliyor. Google Play ve App Store’dan ücretsiz indirilebilen uygulama Türkçe ve İngilizce. Tüm içeriğe visitizmir.org üzerinden de erişilebiliyor.

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