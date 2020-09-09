İzmir Arkeoloji Müzesi Nerede? İzmir Arkeoloji Müzesi Tarihçesi, Eserleri, Giriş Ücreti Ve Ziyaret Saatleri (2020)

Ege Bölgesi, antik çağlarda önemli bir konuma sahiptir. Özellikle İzmir ve Aydın tarihi limanlar olarak zamanın en ünlü antik yerleşim yerleriydi. Buradan çıkarılan tarihi eserler ilk olarak 1927 yılında Asar-ı Atika Müzesi adıyla sergilenmeye başlamıştır.

İzmir Arkeoloji Müzesi Nerededir, Hangi Bölge ve İldedir?

Arkeoloji Müzesi, Ege Bölgesi’ndeki İzmir ili sınırları içinde bulunuyor. Müze, Konak merkez ilçesindeki Bahribaba Parkı içinde yer alıyor.

İzmir Arkeoloji Müzesine Nasıl Gidilir?

Müze, şehir merkezinde merkezi bir konumda olduğu için her türlü ulaşım aracıyla rahatlıkla gidebilirsiniz. Müze, Konak Meydanının yaklaşık 750 metre ilerisindedir. Etnografya Müzesiyle yan yana olduğu için Etnografya Durağında indiğinizde müzeye geçebilirsiniz.

Özel aracınızla gelmek isterseniz Halil Rıfat Paşa Caddesinden İl Sağlık Müdürlüğü güzergahını takip ediyorsunuz. Müze, eski Diş Hastanesi olan İl Sağlık Müdürlüğünün karşısındadır.

İzmir Arkeoloji Müzesi Tarihçesi

İzmir ve çevresinden çıkarılan tarihi buluntuların muhafazası ve sergilenmesi için bir bina gerekiyordu. Bunun için ilk olarak 1924 yılında Basmane semtindeki terk edilmiş Aya Vukla Kilisesi belirlendi. Bu binada eser toplama, düzenleme çalışmalarından sonra 1927 yılında yılında Asar-ı Atika Müzesi adıyla halkın ziyaretine açıldı. 1931’da Atatürk, İzmir’i ziyaretinde, bu müzeyi de gezmiştir.

Müze, 1943 yılında "İzmir Arkeoloji Müzesi" adını aldı. Binanın toplanan ve çıkarılan eserler bakımından yetersiz kalması nedeniyle 1951 yılında Kültürpark’ta bulunan ve müze haline dönüştürülen “Milli Eğitim Pavyonu” 'na taşındı. Bu binanın da yetersiz kalması sonucunda 1984’de Konak ilçesinde Bahribaba Parkı içinde yeni bir bina inşa edilerek, müze buraya taşındı.

İzmir Arkeoloji Müzesi Eserleri

Müze üç katlı bir binadan oluşuyor. Zemin kat ve bahçe hem sergi hem de idari bölüm olarak kullanıyor. Ayrıca bu bölümde, kütüphane, eser depoları ve restorasyon laboratuarı bulunuyor. Müzenin ikinci katı ve genel giriş bölümü “Taş Eserler Salonu”, üçüncü kat “Ord. Prof. Ekrem Akurgal Seramik Eserler Salonu” olarak adlandırılıyor.

Müzede; Bayraklı (Smyrna), Efes, Bergama, Milet, Klazomenai, Teos ve İasos gibi Ege Bölgesi çeşitli bölgelerinde kazılarda ortaya çıkarılan ve Batı Anadolu tarihine ışık tutan buluntular sergileniyor.

Müze Bahçesi; Müzenin bahçesinde lahitler, heykeller, steller, yazıtlar ve mimari parçalar sergileniyor. Bu katın bir bölümünde çeşitli tarihlerde pişmiş toprak ve mermerden yapılmış lahitler ve mezar stelleri sergilenmektedir. Sergilenen eserler arasında; Klazomenai lahitleri, Belevi Mezar Anıtı, Poseidon ve Artemis heykelleri ilgi çeken koleksiyonlardır.

Taş Eserler Salonu; ikinci katta yer alıyor. Bu bölümde; büyük heykeller, büstler, masklar ve portreler sergileniyor. Mermer ve taş heykellerin yanı sıra Helenistik ve Roma dönemlerine ait plastik eserler de sergileniyor. Kore Heykeli, Bronz koşan at heykeli ile Bronz Demeter Heykeli koleksiyonda öne çıkan eserlerdir.

İkinci katta ayrıca “Hazine Odası” adlı bir bölüm bulunuyor. Burada; Arkaik, Klasik, Helenistik, Roma, Bizans ve İslami dönemlere ait sikkeler, altın, gümüş ve kıymetli taşlardan oluşan süs eşyaları ile cam eşyalar sergileniyor.

Ord. Prof. Ekrem Akurgal Seramik Eserler Salonu; Prehistorik çağlardan Bizans dönemine kadar çıkarılmış olan eserler sergileniyor.

İzmir Arkeoloji Müzesi Giriş Ücreti (2020)

Arkeoloji Müzesine girişler ücretlidir. Giriş ücreti kişi başı 14 liradır.

İzmir Arkeoloji Müzesi Ziyaret Saatleri

Arkeoloji Müzesi, haftanın her günü ziyarete açıktır. Ziyaret saatlerinde yaz-kış dönemi uygulanıyor. Yaz döneminde (01 Nisan – 01 Ekim) 10.00 – 17.00, kış döneminde (01 Ekim – 01 Nisan) 08.30 – 17.00 saatleri arasında ziyaret edebilirsiniz.

Müzeye giriş için girişteki gişede bilet alıyorsunuz. Gişe; yaz döneminde 16.00, kış döneminde 17.00’de kapanıyor.