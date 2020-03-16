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İzlanda'nın en çok fotoğraflanan dağı: Kirkjufell
Seyahat
Hürriyet Seyahat | Fotoğraflar: DepoPhotos
Haber Giriş: 16.03.2020 - 13:49,Son Güncelleme:/

İzlanda'nın en çok fotoğraflanan dağı: Kirkjufell

Kirkjufell, İzlanda'nın en çok fotoğraflanan dağı olma özelliğine sahip.

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Snæfellsnes yarımadasının kuzey kıyısındaki Grundarfjordur kasabası yakınlarında yer alan dağ, Game of Thrones dizisinin 6. ve 7. sezonlarında gösterilince popülerliğini daha da arttırmış.

İzlandanın en çok fotoğraflanan dağı: Kirkjufell


Ülkeyi ziyaret eden turistlerin 463 metre yüksekliğindeki dağın adı olan Kirkjufell, İzlanda dilinde 'Kilise Dağı' anlamına geliyor. Dağı cadı şapkasına benzetenlerin de, dondurma külahını andırıyor diyenlerin de sayıları az değil...

İzlandanın en çok fotoğraflanan dağı: Kirkjufell


Dağ, kama şeklindeki dış cephesiyle dikkat çekiyor. Kirkjufell'in yamaçları her yönden çok dik. Zirvesi çoğunlukla hiyaloslastitlerden (tüf) oluşan dağ, çevresindeki şelaleler ve lagünlerle aynı çerçeveye alındığında tablo gibi görüntüler oluşturuyor.

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