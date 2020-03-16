İzlanda'nın en çok fotoğraflanan dağı: Kirkjufell

Snæfellsnes yarımadasının kuzey kıyısındaki Grundarfjordur kasabası yakınlarında yer alan dağ, Game of Thrones dizisinin 6. ve 7. sezonlarında gösterilince popülerliğini daha da arttırmış.







Ülkeyi ziyaret eden turistlerin 463 metre yüksekliğindeki dağın adı olan Kirkjufell, İzlanda dilinde 'Kilise Dağı' anlamına geliyor. Dağı cadı şapkasına benzetenlerin de, dondurma külahını andırıyor diyenlerin de sayıları az değil...







Dağ, kama şeklindeki dış cephesiyle dikkat çekiyor. Kirkjufell'in yamaçları her yönden çok dik. Zirvesi çoğunlukla hiyaloslastitlerden (tüf) oluşan dağ, çevresindeki şelaleler ve lagünlerle aynı çerçeveye alındığında tablo gibi görüntüler oluşturuyor.