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İzlanda'nın en büyük buzulu Vatnajökull
Seyahat
Hürriyet Seyahat | Fotoğraflar: DepoPhotos
Haber Giriş: 03.03.2020 - 11:20,Son Güncelleme:/

İzlanda'nın en büyük buzulu Vatnajökull

Kara buz mağarası... İzlanda'nın en büyük buzulu olan Vatnajökull, hacimsel anlamda da Norveç'teki Austfonna buzulundan sonra Avrupa'nın en büyük buzulu.

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8.100 km2 alanı ile İzlanda'nın yaklaşık yüzde 8'ine denk gelen Vatnajökull'da buz tabakasının kalınlığı yer yer 1000 metreyi bulmakta. Vatnajökull, İzlanda'daki buzunun altındaki en yüksek zirveye de sahip. Büyük bölümü buzulun altında kalan Hvannadalshnjúkur dağı 2.200 metre yüksekliğinde. Aynı zamanda ülkedeki en aktif volkanlardan bazılarını da örtüyor.

İzlandanın en büyük buzulu Vatnajökull

Bunlar arasında en dikkat çekici olanları Grímsvötn , Örafajökull ve Bárðarbunga. İzlanda'daki en büyük buzul nehirlerinden bazılarını oluşturan Vatnajökull'da çok sayıda nehir de bulunuyor. 2008 yılında Milli Park olan Vatnajökull, buzul harici coğrafyası da eklendiğinde ülkenin yüzde 14'ü olan 14.141 kilometrekarelik bir alanı kaplıyor.

İzlandanın en büyük buzulu Vatnajökull

Bölge, sahip olduğu alanla Avrupa'nın ikinci büyük milli parkı ünvanını da taşıyor. Milli Park'ta en çok ziyaret edilen yerlerinden biri, Breiðamerkurjökull'un dibinde bulunan Jökulsárlón buzul lagünü. Burada, buzdağlarından kopan parçalar, Atlantik Okyanusu'na gitmeden önce geniş bir gölün üzerinde yüzüyor veya yakındaki Diamond Plajı'nda karaya oturuyor.

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