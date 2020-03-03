İzlanda'nın en büyük buzulu Vatnajökull

8.100 km2 alanı ile İzlanda'nın yaklaşık yüzde 8'ine denk gelen Vatnajökull'da buz tabakasının kalınlığı yer yer 1000 metreyi bulmakta. Vatnajökull, İzlanda'daki buzunun altındaki en yüksek zirveye de sahip. Büyük bölümü buzulun altında kalan Hvannadalshnjúkur dağı 2.200 metre yüksekliğinde. Aynı zamanda ülkedeki en aktif volkanlardan bazılarını da örtüyor.

Bunlar arasında en dikkat çekici olanları Grímsvötn , Örafajökull ve Bárðarbunga. İzlanda'daki en büyük buzul nehirlerinden bazılarını oluşturan Vatnajökull'da çok sayıda nehir de bulunuyor. 2008 yılında Milli Park olan Vatnajökull, buzul harici coğrafyası da eklendiğinde ülkenin yüzde 14'ü olan 14.141 kilometrekarelik bir alanı kaplıyor.

Bölge, sahip olduğu alanla Avrupa'nın ikinci büyük milli parkı ünvanını da taşıyor. Milli Park'ta en çok ziyaret edilen yerlerinden biri, Breiðamerkurjökull'un dibinde bulunan Jökulsárlón buzul lagünü. Burada, buzdağlarından kopan parçalar, Atlantik Okyanusu'na gitmeden önce geniş bir gölün üzerinde yüzüyor veya yakındaki Diamond Plajı'nda karaya oturuyor.