İyi bir plan ve doğru ekipman

Yeşilin maviyle buluştuğu tabiatın huzurlu kollarında kamp yapmak pek çoğumuza çekici ancak riskli gelir. Uzmanlar böyle bir macera yaşamak isteyenlerin konforundan ödün vermek zorunda olmadığını söylüyor. Hürriyet Seyahat gezginleri Burak Özberk ve Bahar Gündoğdu ile Kamptrek rehberi Erol Geygel bize bir doğru malzeme seçme rehberi hazırladılar.

İşte kampa yeni başlayanlara, orta seviye doğa tutkunlarına ve profesyonel maceracılara özel öneriler...

Yeni başlayanlar için temel ihtiyaçlar

◊ Yiyecek ve içecekleri uzun süre soğuk tutan bir buzluk. Katlanabilir tasarımı çok pratik.

Coolist (26 lt), 727 lira

◊ İki kişilik şişme yatak alarak rahatça uyuyabilirsiniz. Pompayı da unutmayın.

Bestway, 1.214 lira

◊ 20 saatlik pil ömrüyle uzun soluklu kullanıma uygun kafa lambası.

Decathlon-Forclaz, 150 lira

◊ Güneşi yansıtan özel kumaşıyla yazın da serin kalan iki kişilik çadır.

Decathlon Quechua Fresh&Black,

3.190 lira

◊ 48 saate kadar sıcak, 240 saate kadar soğuk tutan termos.

Stanley (2,3 lt), 3.499 lira

◊ Çakmak gazıyla çalışan bu seramik, portatif kamp ocağı hem ekonomik hem de kullanışlı.

Orcamp, 1.336 lira



Orta seviye kampçılara tavsiyeler

◊ Taşıması kolay kamp çantası. Bolca cebi var. Bu doğa yürüyüşlerinde de işinizi çok kolaylaştıracak bir özellik.

FreeCamp Chibs

(40 lt), 2.830 lira

◊ Kendinden şişme bir kamp matı, konforunuzu arttırabilir.

Xinhang, 1.295 lira

◊ Zorlu hava koşullarına dayanıklı, su geçirmez ve rüzgâr korumalı 3+1 kişilik çadır.

Husky Fighter, 14,663 lira

◊ Geniş oturma alanına sahip, rahat bir katlanır kamp sandalyesi.

Decathlon Quechua XL, 1.190 lira.

◊ Taşıması kolay, katlanabilir kamp masası, aracınızın bagajına atabilirsiniz.

Decathlon

Quechua, 895 lira

◊ Ergonomik yapısıyla kamp mutfağına uygun,

4 parçalık, alüminyum set.

Orcamp, 1.907 lira

◊ Odun ateşinde yemek pişirmek isteyenlere pratik bir ızgara.

Nurgaz, 800 lira



Kar-kış demeyen profesyonellere öneriler

◊ -14 dereceye kadar koruma sağlayan, yüksek ısı yalıtımlı uyku tulumu.

Husky Ruby,

3.491 lira

◊ Dayanıklı yapısı ve ergonomik tasarımıyla outdoor aktiviteleri için İsviçre çakısı.

Victorinox Hunter Pro, 3.779 lira

◊ Kompakt tasarımıyla odun kesmeye ve çadır alanını hazırlamaya uygun kamp baltası.

Fiskars,

999 lira.

◊ Uzun pil ömrü ve güçlü bir aydınlatması olan LED kamp lambası.

Lepro, 331 lira

◊ 8W’lık güneş

hücresiyle donatılmış solar sırt çantasıyla telefonunuzu şarj

edebilirsiniz.

Arçelik, 1.959 lira

◊ Dört mevsim kullanabileceğiniz,

2-4 kişilik, şişirilebilir, su geçirmez çadır.

Sönmez Air Bushcraft Premium, 47.250 lira