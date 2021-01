İtalya'nın keşfedilmeyi bekleyen kayak adresleri

CORTINA D’AMPEZZO

“Dolomiti Dağları’nın Kraliçesi” olarak adlandırılan ve UNESCO Listesi’nde yer alan Cortina d’Ampezzo, İtalya’nın en eski ve en lüks kayak merkezi. 1956 Kış Olimpiyatları’na ev sahipliğinin yanı sıra unutulmaz bir James Bond filmi, For Your Eyes Only ve Sylvester Stallone’nin Cliffhanger’ına plato olmuş. Olağanüstü pembe tonlara sahip günbatımları ile ünlü. Üç ana kayak bölgesi var: Tofano, Chrisallo ve Folaria. Hepsine, Dolomiti süper ski pass ile ulaşılabilirsiniz. Toplam 115 km’yi bulan pistleri her seviye kayakçı ve board’cular için elverişli.

COURMAYEUR



Kayaktan çok, güzel yemek ve gece hayatı istiyorsanız, Courmayeur tam size göre. Özellikle hafta sonları Torino ve Milano’dan gelen şık yerli turistlerle dolup taşan kasabanın merkezinde bulunan Roma Caddesi’nde gezinti yapıp, tasarımcı butiklerin ve kokteyl barların keyfini çıkardıktan sonra sabah tenha pistlerde kayak yapabilirsiniz. Çünkü gelenlerin büyük kısmının amacı, kayaktan çok partilemek. Aosta Vadisi’nde, Mont Blanc Dağı’nın eteklerinde yer alan kasaba, Mont Blanc tüneli ile Fransa’ya bağlanıyor. Kayarak sınırı geçip dağın diğer ucu olan Chamonix’ye ulaşabilirsiniz. Toplam 180 pist genelde başlangıç ve orta seviyeden oluşuyor ve cross-country kayakçılar için 35 km’lik parkur mevcut.









BORMIO-LIVIGNO

Doğa güzelliği sayesinde eski zamanlarda ‘Magnificient Land’ olarak anılan Bormio, Lombardiya’nın kuzeydoğusunda İsviçre sınırında yer alıyor. Milano’ya 200 km. uzaklıkta, Stelvio Milli Parkı ile çevrili bu küçük kasaba, çekici tarihi merkezi ve termal banyoları ile ilgi çekiyor. Toplam 39 km’lik pistlerine ek olarak Alta Valtellina kayak bölgesinin bir diğer kayak merkezi Livigno’ya bağlantı sağlayabilirsiniz. ‘Serbest Stilin Mabedi’ diye adlandırılan Livigno’da, 10 km’lik zorlu dağ yolu karayolu ulaşımını zorlaştırsa da, hayret verici bir şekilde İtalya’da en kalabalık pistleri burada gördüm. İçki ve akaryakıtta vergi olmaması da burayı kesinlikle ilginç kılıyor. Yuppie’lerin bu buluşma noktasında kayak ve eğlence baş başa gidiyor.