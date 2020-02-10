İtalya'nın Gelibolu'su Gallipoli

İtalya çizmesinin mahmuzunda, Adriyatik sahilinde yer alan 21 bin nüfuslu küçük bir liman kenti olan Gallipoli, çok eski çağlardan bu yana aynı ismi taşıyor. Gallipoli, Yunanca da Kallipolis yani 'güzel şehir' anlamına geliyor. İddialara göre Türkiye'deki Gelibolu da eski çağlarda bu isimle anılırken zamanla değişerek Gelibolu adını almış.

İtalya'daki Gallipoli, tarihi dokusunu koruyan eski kent ile modern yeni binaların yer aldığı kesimlerden oluşuyor. Eski şehir, 16. yüzyılda inşa edilen bir köprü ile anakaraya bağlı bir kalker adasında yer almakta. Eski kentin etrafı duvarlarla çevrili ve bu duvarların geçmişi 13. yüzyıla dayanıyor.

Burası önemli tarihi yapılara da sahip. 13. yüzyılda Bizanslılar tarafından inşa edilen Angevine Aragon Kalesi, yuvarlak kulelerle zenginleştirilmiş çokgen duvarlarıyla görsel olarak hemen dikkat çekiyor.

Labirenti andıran daracık sokaklardan oluşan kentte çok sayıda restoran, bar ve kafe bulunuyor. Balıkçılık ve turizme dayalı ekonomiye sahip Gallipoli ılıman iklimi, çok sayıda karnavalı, tertemiz denizi ve ince kumlu plahlarıyla Mayıs - Ekim aylarında tursitlerin tercih ettiği güzel bir tatil rotası.