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İtalya'da yılbaşına doğru
Seyahat
Anadolu Ajansı
Haber Giriş: 09.12.2020 - 09:49 | Son Güncelleme:

İtalya'da yılbaşına doğru

İtalya'nın başkenti Roma'nın merkezindeki Venedik Meydanı'na yerleştirilen büyük Noel ağacının ışıkları düzenlenen törenle açıldı.

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İtalya'nın başkenti Roma'nın merkezindeki Venedik Meydanı'na yerleştirilen büyük Noel ağacının ışıkları düzenlenen törenle açıldı.Roma Belediyesi tarafından meydana konulan ve 100 bin led lamba ile donatılan 23 metre yüksekliğindeki ağacın yanı sıra kentin diğer cadde ve meydanlarındaki ışıkların açılışı yapıldı.

İtalyada yılbaşına doğru



Yağışlı havaya rağmen çok sayıda Romalı'nın ağacın ışıkların yakıldığı töreni izlemek için Venedik Meydanına geldiği ve Noel ağacıyla fotoğraf çektirdiği görüldü.

İtalyada yılbaşına doğru


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