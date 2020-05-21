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İtalya’da '1 dolarlık' karantina!
Seyahat
DHA
Haber Giriş: 21.05.2020 - 11:17,Son Güncelleme:

İtalya’da '1 dolarlık' karantina!

İtalya’nın küçük kasabalarından 1 dolara ev alan Amerikalılar koronavirüs salgını sebebiyle ülkede mahsur kaldı.

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Dünyayı etkisi altına alan koronavirüs salgınından en çok etkilenen ülkelerin başında gelen İtalya’nın ücra köy ve kasabalarında eski binaların 1 dolara satılma uygulamasından yararlanan Amerikalılar ülkede zorunlu karantinada kaldı.

İtalya’da 1 dolarlık karantina



Emlak uygulamasıyla 1 dolara satın alınan tarihi İtalyan evleri, anlaşma gereği alıcı tarafından ülkenin mimarisine uygun restore edilmek zorunda. İtalya’dan ev alan ABD’li aileler, evlerini restore etmek için koronavirüs salgını öncesi İtalya’nın ücra köşelerindeki mülklerine geldi.

İtalya’da 1 dolarlık karantina



45 AİLE EMLAK ALDI

Salgın baş gösterince İtalya’daki evlerinde mahsur kalan aileler, henüz restorasyonunu tamamlamış evlerinde mahsur yaşıyor. Zaman kavramını yitirdiklerini belirten söz konusu kişiler, salgın bitiminde ABD’deki evlerine dönmeyi planlıyor. İtalyan basının haberine göre 45 Amerikalı ailenin bölgeden emlak satın aldığı ifade ediliyor.

İtalya’da 1 dolarlık karantina


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