İtalya Vizesi Nasıl Alınır? İtalya Vizesi Başvuru Ücreti Ve Gerekli Evraklar Listesi (2020)

Avrupa Birliği'ne üye ülkeler kendi aralarında serbest geçiş hakkına sahipler. İtalya'ya diğer ülkelerden seyahat etmeyi düşünenler için ise izlenmesi gereken vize prosedürleri bulunuyor. Bu prosedürleri yerine getirerek sizler de eşsiz tarihi ve doğal güzelliklerle bezeli kendine özgü kültürü ile dünya çapında önemli bir yere sahip İtalya'yı vize alarak ziyaret edebilirsiniz.

İtalya Vizesi Nasıl Alınır?

İtalya vizesi almak için öncelikle eksiksiz olarak doldurulmuş ve vize alacak kişi tarafından imzalanan vize müracaat formu ve vize müracaatında bulunan kişinin nüfus cüzdan fotokopisi gereklidir. Pasaportun süresi, seyahat bitiş tarihinden itibaren minimum 105 gün geçerli olmalıdır. Vize basılabilecek en az iki sayfası bulunmalıdır. 18 yaşından küçük çocuklar için vize alındığında anne ve babalarının noter onaylı muvafakatname vermeleri şarttır. Bu şart birlikte seyahat etmeleri halinde de geçerlidir. Başvuru formuna ve pasaporta atılan imzalar aynı olmalı, paraf atılmamalıdır.

İtalyan Konsolosluğu tüm müracaat edenlerden tam vukuatlı nüfus kayıt örneği talep etmektedir. Vize işlemlerinin başlatılabilmesi için pasaport aslının evraklar ile birlikte ulaştırılması gerekmektedir. Konsolosluk ve elçilikler vize müracaatı yapıldıktan sonra ek olarak evrak ve görüşme isteğinde bulunabilmektedir.

İtalya Vizesi Başvuru Ücreti Ne Kadar?

İtalya vize ücreti 2020 yılı için 60 Euro olarak belirlenmiştir. Bu ücretin Konsolosluk tarafından 110 Euro'ya çıkarılması onaylanmıştır. Vize ücreti, vize işlemleri karşılığı olarak dış sağlayıcılar adına tahsil edilmekte olup 03.02.2020 tarihinden başlayarak konsolosluk harçlarına 20 Euro zam geldiği için 110 Euro Konsolosluk harcı ve dış sağlayıcı ücreti olarak turistik vize, ticari vize, ziyaret vizesi, kültürel vize ve eğitim vize ücreti olarak kabul edilmiştir.

İtalya Vizesi için Gerekli Evraklar Listesi (2020)

- Pasaport

- İtalya vize müracaat formu

- 2 adet biometrik fotoğraf

- Seyahat sıhhat sigorta poliçesi

- İtalya seyahatleri sırasında kullanılacak olan konaklama ve ulaşım bilgileri

- Banka hesap hareketleri

- Son üç aya ait olarak düzenlenen maaş bordrosu

- Tapu ya da ruhsat fotokopileri

- Çalışılan şirkete ait imza sirküleri

- Çalışılan şirkete ait son aya ilişkin vergi levhası

- Nüfus kağıdı fotokopisi

- SGK hizmet dökümü barkotlu

- Çalışılan şirkete ait Ticaret Sicil Gazetesi faaliyet belgesi

- Aile veya dost ziyareti maksadı ile seyahat halinde orijinal davetiye

- İtalya'ya seyahat amacını açıklayan, şirketin antetli kağıdına yazılmış gidiş- dönüş tarihleri belirtilen ıslak imzalı ve kaşeli dilekçe

İtalya Vizesi için Başvuru Şartları Neler?

İtalya, Schengen ülkeleri arasında yer almakta olup Schengen vizesi için gerekli belgeler İtalya Konsoloslukları tarafından genel olarak talep edilmektedir. Bununla birlikte ülkeler arasında vizenin türüne bağlı olarak vize müracaatında bulunan kişilerden farklı ek belgelerin talep edildiği de görülebilmektedir. İtalya öğrenci vizesi ve ticari vize taleplerinde garantöre dair belge, okul kabul mektubu, okul ücreti ödeme dekontunu istemektedir. Ticari vize müracaatlarında ise kişinin bağlı bulunduğu kuruma ait verileri doğrulayıcı belgeler İtalyan Konsolosluğu tarafından talep edilmektedir.

İtalya Vizesi Kaç Günde Çıkar?

İtalyan vize başvurusu sonuçlanma süresi 3 ile 10 iş günü arasında değişiklik göstermektedir. İtalyan VIP başvuru ise başvuru tarihinden itibaren yaklaşık olarak 48 ile 72 saat arasında sonuçlanmaktadır.



