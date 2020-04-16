İtalya Konsolosluğu Nerededir? İtalyan Konsolosluğu Adresi, Telefon Numarası Ve İletişim Bilgileri
Avrupa'da ki pek çok ülke ile anlaşmaya bağlı olarak konsolosluk hizmeti verilmektedir. Ülkemizde İtalya konsolosluğu bulunur. Bu konsolosluk uzun yıllardan beridir ülkemizde hizmet veren bir konsolosluktur. Vize, pasaport işlemlerinde İtalya konsolosluğu hem İtalyan hem de Türk vatandaşlarına hizmet vermektedir. İtalya konsolosluğu bu hizmetleri belirlemiş olduğu çalışma saatlerinde sunmaktadır. İtalya konsolosluğu arama motorlarında en fazla araştırılan konsolosluklardan biridir. Peki, İtalya konsolosluğu nerededir? İtalyan konsolosluğu adresi, telefon numarası ve iletişim bilgileri nedir? İşte İtalyan konsolosluğuna dair tüm bilgiler.
Avrupa ülkelerinin pek çok konsolosluğu ülkemizde yer alır. O konsolosluklardan birisi de İtalya konsolosluğudur. İtalya konsolosluğu gerek vize işlemleri gerekse de diğer işlemler için belirtilen mesai saatleri içerisinde hizmet vermektedir.
İtalya Konsolosluğu Nerededir?
İtalya Konsolosluğu İstanbul'un Beyoğlu ilçesinde bulunur.
İtalyan Konsolosluğu Adresi
Adres: Tom Tom Kaptan Sokak No:5, 34433 Beyoğlu/İstanbul
İtalyan Konsolosluğu Telefon Numarası
İtalyan konsolosluğunun hem İtalyanca hem de Türkçe telefon numarası bulunuyor.
İtalyanca Telefon No:+90 555 458 58 44
Türkçe Telefon No: +90 555 234 19 06
İtalyan Konsolosluğu İletişim Bilgileri
İtalyan konsolosluğunun fax numarası ve bölümler için e-mail adresi bulunur. İşte İtalyan konsolosluğu iletişim bilgileri;
Fax No: +90 312 457 42 80
E-Mail: ambasciata.ankara@esteri.it
İtalyan Konsolosluğu Çalışma Saatleri
İtalyan konsolosluğu Cumartesi ve Pazar hariç tüm gün hizmet vermektedir. İşte İtalyan konsolosluğunun çalışma saatleri;
Pazartesi: 09:00 - 16:30
Salı: 09:00 - 16:30
Çarşamba: 09:00 - 16:30
Perşembe: 09:00 - 16:30
Cuma: 09:00 - 14:30
Cumartesi: Kapalı
Pazar: Kapalı
Vize işlemleri için konsolosluğa gelecek kişiler için hafta içi her gün 9:15 - 12:30 arası hizmet veriliyor. İtalya konsolosluğu resmi tatil günlerinde hizmet vermemektedir. Ayrıca İtalya'nın resmi günlerinde de yine konsolosluk hizmet vermiyor.
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