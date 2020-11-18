İsviçre'nin en eski kalelerinden: Spiez Kalesi

Thun Gölü'nün kıyısına inşa ettirilen kalenin mevcut duvarları ve ana kulenin bölümleri 12. yüzyılda inşa edilmiş. Kasaba ise, 13. yüzyılda kale duvarlarının dışında oluşturulmuş. 1000 yılı aşkın tarihsel süreçte çok kez el değiştiren, mimarisine yeni unsurlar eklenen kalenin günümüzdeki mülkiyeti, 1875 yılından bu yana bir vakfa ait.









Bahçeler halka açılan ve odaları da konferanslar, konserler, sergiler ve diğer etkinlikler için kullanılan Spiez Kalesi, eski zamanlardaki canlılığını düzenlenen etkinlikler nedeniyle hiç kaybetmiyor. Kale, İsviçre devleti tarafından da 'Ulusal Öneme Sahip İsviçre Kültür Varlığı' listesine eklenmiş.







