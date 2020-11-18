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İsviçre'nin en eski kalelerinden: Spiez Kalesi
Seyahat
Fotoğraflar: DepoPhotos
Haber Giriş: 18.11.2020 - 11:02 | Son Güncelleme:

İsviçre'nin en eski kalelerinden: Spiez Kalesi

Burgundy Kralı II. Rudolph tarafından 933 yılında inşa ettirilen Spiez Kalesi, İsviçre'nin en eski kalelerinden biri.

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Thun Gölü'nün kıyısına inşa ettirilen kalenin mevcut duvarları ve ana kulenin bölümleri 12. yüzyılda inşa edilmiş. Kasaba ise, 13. yüzyılda kale duvarlarının dışında oluşturulmuş. 1000 yılı aşkın tarihsel süreçte çok kez el değiştiren, mimarisine yeni unsurlar eklenen kalenin günümüzdeki mülkiyeti, 1875 yılından bu yana bir vakfa ait.

İsviçrenin en eski kalelerinden: Spiez Kalesi



Bahçeler halka açılan ve odaları da konferanslar, konserler, sergiler ve diğer etkinlikler için kullanılan Spiez Kalesi, eski zamanlardaki canlılığını düzenlenen etkinlikler nedeniyle hiç kaybetmiyor. Kale, İsviçre devleti tarafından da 'Ulusal Öneme Sahip İsviçre Kültür Varlığı' listesine eklenmiş. 

İsviçrenin en eski kalelerinden: Spiez Kalesi


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