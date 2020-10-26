İsviçre'den bisikletle dünya turuna çıktılar

Bisiklet tutkunları Jeremi Duss ile Christina Schwarz, 3 ay önce İsviçre'nin Cenevre kentinden yola çıktıktan sonra Kapıkule Sınır Kapısı'ndan Edirne'ye giriş yaptı. 2 arkadaş, ardından da Kırklareli'nin Lüleburgaz ilçesindeki Lüleburgaz Yıldızları Motosiklet ve Bisiklet Akademisi'ne (LYMBA) uğradı. İsviçre'de postacılık yapan Jeremie Duss, "Biz bisikletle yolculuğa 3 ay önce Cenova'da başladık. Oradan ilk olarak Stokholm'e gittik. Sırasıyla Polonya ve buraya geldik. İstanbul'a vardıktan sonra uçakla Güney Amerika'ya gitmek istiyoruz. Orada Peru, Lima, Bolivya, Şili ve Arjantin'i bisikletle görmek istiyoruz. Güney Amerika turunu tamamladıktan sonra bisikletle Avrupa turuna devam edeceğiz. Avrupa'da bisikletle son hedefimiz Rusya. Bu bizim için büyük bir tur. Muhtemelen 1 yıl sürecek bir tur" dedi.









‘KENDİ ŞEHRİMDE GÖRMEK İSTERİM’



Avrupa'nın birçok şehrinde bulunduğunu kaydeden Duss, Lüleburgaz'da gördüğü bisiklet akademisi gibi bir yapıyı hiçbir yerde görmediğini belirterek, "Burası çok çılgınca bir yer olmuş. Lüleburgaz Yıldızları Motosiklet Bisiklet Akademisi gibi bir yeri kendi şehrimde görmek isterim" diye konuştu.









Duss ile birlikte dünya turuna çıkan üniversite öğrencisi Christina Schwarz da,"LYMBA'ya internetteki bisiklet sitesi üzerinden bulduk. Orada burayı anlatmışlardı. Gerçekten çok güzel bir yer. Biz bisikletle dünyayı keşfetmeyi düşünüyoruz. Sadece büyük şehir ve köyleri görmek yeterli değil. Doğayı görmek, sağlıklı bir yaşam istiyoruz. Bunu çok seviyoruz. Türk insanı çok iyi. Bir Edirne'den giriş yaptığımız andan itibaren herkes bize yardımcı olmaya çalıştı. İstanbul'a doğru seyahatimizde yoldan geçen herkes bize yardımcı olmaya çalıştı. Çok yardımsever insanlar" dedi.