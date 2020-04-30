İsviçre o kentini İtalya'ya verdi

Campione D'Italia, İtalya sınırında bulunan ve 1930 yılına kadar Campione olarak anılan, daha sonra ise Benito Mussolini tarafından kentin İtalya'ya aidiyetini vurgulamak için d'Italia eki eklenen 2 bin nüfuslu bir kent. İsviçre'nin İtalyanca konuşulan Ticino kantonuna 1860 yılından beri bağlı olan kent, Roma'nın isteği üzerine Avrupa Birliği'ne dahil edildi.







1 Ocak'tan beri Avrupa Birliği sınırlarında yer alan kentte halk, yaşam tarzlarını olumsuz etkileyeceğini düşündüklerini için iadeye karşı çıkıyor. Roma'ya gönderdikleri bir mektupla bu durumu protesto etmişlerdi. Yapılan tüm itirazlara rağmen Avrupa Birliği kararını değiştirmedi. Son olarak İsviçre'ye katılmak için imza kampanyası başlatıldı ancak o da başarılı olamadı.









PARA BİRİMLERİ VE KDV ORANLARI DA DEĞİŞTİ

Kumarhanesi ile ünlü kentin İtalya'ya dahil olmasıyla para birimi de değişti. Artık İsviçre Frangı yerine Euro kullanılacak ve araçlarda da İtalyan plakalar olacak. Halk telekomünikasyon için İsviçre yerine İtalya servisleri kullanacak. Ayrıca İsviçre genelinde yüzde 7.7 olan KDV ise artarak İtalya'da uygulanan yüzde 22 seviyesine yükseldi.