İsviçre Konsolosluğu Nerededir? İsviçre Konsolosluğu Adresi, Telefon Numarası Ve İletişim Bilgileri
Birçok ülkenin olduğu gibi İsviçre’nin de Türkiye’de konsolosluğu bulunuyor. Konsolosluk, her iki ülke arasındaki ticari, kültürel ve vatandaşlık işlemlerinde önemli rol oynuyor. İsviçre’yle ilgili vize, vatandaşlık ve bilgi için konsolosluğun yerini ve çalışma sistemini öğrenip, buna göre hareket edebilirsiniz. İsviçre konsolosluğunun adresi ve iletişim bilgilerini sizler için derledik.
Batı Avrupa’da bulunan İsviçre, Türk vatandaşlarına vize uygulayan ülkelerden biridir. Bir mukim olarak kaydolmak, kaydınızı sildirmek, yeni bir geçiş yapmak, vatandaşlık başvurusu yapmak istediğinizde konsolosluğa başvuruyorsunuz.
İsviçre Konsolosluğu Nerededir?
İsviçre’nin Ankara’da Büyükelçiliği, İstanbul’da da Başkonsolosluğu bulunur. Ankara’da bulunan Büyükelçilik, diplomatik ilişkileri yönetir. İstanbul’da bulunan Başkonsolosluk da Türkiye’de bulunan İsviçre vatandaşlarının sorunları ve vize işlemleriyle ilgilenir.
İsviçre Konsolosluğu Adresi
İsviçre Başkonsolosluğunun adresi; Büyükdere caddesi, 1. Levent Plaza, A Blok No: 173, K: 3 34394-Levent/İstanbul’dur. Levent, Beşiktaş ilçesine bağlıdır ve Avrupa yakasındadır. İstanbul’a otobüsle gidecekseniz Esenler otogarında, uçakla gidecekseniz Atatürk Havaalanında ineceksiniz.
Konsolosluğa posta gönderecekseniz; P.K 90 34330-Levent/İstanbul adresine gönderiyorsunuz.
İsviçre Konsolosluğu Telefon Numarası
Konsolosluğun 212 283 12 82 santral, 212 283 12 98 faks numaraları bulunuyor. Hafta içi ve mesai saatleri içinde bu numaraları arayabilirsiniz. Konsolosluk, Cumartesi ve Pazar günleri kapalıdır. Hafta içi de 08.30 ile 11.00 saatleri arasında açıktır. Türkiye’de uygulanan resmi tatillerde, ayrıca Noel ve Paskalya günlerinde de konsolosluk kapalıdır.
Vize işlemleri için bilgi almak istiyorsanız 212 283 12 93 numaradan vize bölümünü arıyorsunuz. Vize bölümü Cuma-cumartesi-Pazar günleri kapalıdır. Diğer günler 15.00-16.00 saatleri arasında arayabilirsiniz.
İsviçre Konsolosluğu İletişim Bilgileri
Konsolosluğa telefon numaraları dışında web sitesi ve e-posta iletişim kanallarıyla da ulaşabilirsiniz. Konsolosluğun resmi web sitesi https://www.eda.admin.ch, e-posta adresi de https://www.istanbul@eda.admin.ch’dir.
Vize bölümüne e-posta göndermek isterseniz ist.visa@eda.admin.ch adresini kullanabilirsiniz.
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