İsveç'in şehirleri neler? İsveç başkenti, nüfusu, yüzölçümü, telefon ve posta kodu bilgileri

İsveç Kuzey Avrupa'da yer alan bir ülkedir. Ülkenin resmi adı ise İsveç Krallığı'dır. İskandinavya yarım adasında bulunur. İsveç 10 milyonluk nüfusa sahip bir ülkedir. İsveç'in resmi para birimi ise İsveç Kronu'dur. Ülkenin resmi dili ise İsveççedir. İsveç yüz ölçümü bakımından Avrupa'nın en büyük ülkelerinden biridir. İsveç halkının %85'i daha çok kentlerde yaşamaktadırlar. İsveç monarşi ile yönetilen bir ülkedir. Ülkede kral devletin en başıdır. Dünya insani gelişme endeksine göre en fazla gelişen 7. ülke İsveç'tir. İsveç 1995 yılında Avrupa birliğine katılmıştır. Ülkede trafik sağ taraftan akmaktadır. İsveç'in internet alan adı .se ile bitmektedir.

İsveç Orta Çağ'da bağımsızlığı ilan etmiş ve Orta Çağ'dan beridir bağımsızlığını korumayı başarmış bir ülkedir. Ülke bugünkü Danimarka ve Norveç ile 1397 yılında birleşmişti. İsveç ardından 1523 yılında bağımsızlığını ilan etti. İsveç tarihinde ki en önemli olaylardan biri olan İsveç devrimi ise 1809 yılında gerçekleştirmiştir. İnsani gelişme endeksi bakımından ülkenin gelişme endeksi çok yüksektir. Avrupa'da yaşanmış olan veba salgını İsveç'i etkilememiştir. Bundan dolayı ülke gelişmesini sürdürmüştür. İsveç'in tarihi Vikinglerden gelmektedir. İsveç sömürge imparatorluğu zamanında deniz aşırı topraklara sahip olan bir ülke idi. 17. yüzyılda ise İsveç Avrupa'nın süper gücü idi. Ekonomik ve askeri bakımından oldukça güçlü bir ülke idi. Aynı zamanda ülkede bilim de bu yüzyılda çok ilerlemişti.

İsveç'in Şehirleri Neler?

- Stockholm

- Malmö

- Göteborg

- Uppsala

- Umea

- Kiruna

- Gavie

- Linköping

- Lund

- Halmstad

- Visby

- Jönköpping

- Helsinborg

- Karlstad

- Vasteras

- Vaxjö

- Lulea

- Boras

- Örebro

- Eskilstuna

- Söderstaje

- Kalmar

- Norrköping

- Kariskrona

- Sundsall

- Karlskrona

- Östersund

- Borlange

- Trollhattan

- Falun

- Hamösand

- Varnamo

- Varberg

- Avesta

- Trelleborg

- Sala

- Sigtuna

- Hagfors

- Vaxholm

- Flen

- Nassjö

- Vadstena

- Ystad

- Uddevalla

- Mölndal

- Norratalje

- Nynashamn

- Enköping

- Huskvama

- Kristinehamn

İsveç'in Başkenti Neresidir?

İsveç'in başkenti Stockholm'dur. İsveç'in başkenti Stockholm Avrupa'nın en gelişmiş başkentlerinden birisidir. Pek çok gezilecek turistik bölge ve meydan bulunmaktadır. Stockholm ülkenin en büyük şehridir. Stockholm'da 13. yüzyıldan beridir İskandinavya kültürü ağır basmaktadır. Stockholm her yıl bir milyonun üzerinde turist ağırlayan Avrupa'nın en yoğun turist nüfusuna sahip bir başkentidir. Stockholm yaklaşık 2 milyon nüfusu bulunan bir şehirdir. Stockholm'da yer alan Stockholm adaları şehrin en tarihi yerlerinden biridir. İsveç'in kültür ve ekonomi şehri olan Stockholm şehri aynı zamanda bir metropol alanıdır.

Stokcholm yeşil alanları bakımından zengin bir Avrupa şehridir. Stockholm on dört adadan oluşan bir şehirdir. Ayrıca şehirde Malaren gölü en ünlü doğal yerlerden biridir. Stockholm şehri Kuzeyin Venediği olarak da adlandırılmaktadır.

İsveç'in Nüfusu Kaçtır?

İsveç'in nüfusu 10.23 milyondur.

İsveç'in Yüzölçümü Ne Kadardır?

İsveç'in yüzölçümü 450.295 kilometre karedir.

İsveç'in Telefon Kodu Nedir?

İsveç'in telefon kodu +46'dır.

İsveç'in Posta Kodu Nedir?

İsveç'in posta kodu 10465'dir.