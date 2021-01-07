İsveç Kraliyet ailesinin büyüleyici sarayı: Drottningholm

Sarayın yapımı, Kraliçe Hedvig Eleonora'nın kurduğu komisyonu tarafından, mimar Nicodemus Tessin'e verilmiş. Tamamlanmasından bu yana, birçok kraliyet şahsının izini bıraktığı Sarayda; 17., 18. ve 19. yüzyıllardan kalma muhteşem salonlar, tablolar, duvar resimleri ve objelerle güzel bir park, eşsiz bir saray tiyatrosu ve bir Çin Pavyonu bulunmakta.









Sarayın oldukça görkemli Barok bahçesi de 1681'den başlayarak, Nicodemus Tessin'in çizimlerine göre oluşturuldu. Yıl boyunca ziyaretçilere açık olan Sarayın içindeki Drottningholms Slottsteater (Drottningholm Saray Tiyatrosu), Avrupa'da ve hala orijinal sahne makinelerini düzenli olarak kullanan dünyadaki en iyi korunmuş on sekizinci yüzyıl tiyatrosu olma özelliğine sahip.









Saray 1981'den beri mevcut kraliyet ailesinin daimi ikametgahı durumunda. Sarayın güneyindeki odalar kraliyet ailesinin üyeleri için ayrılmış. 1991'de Drottningholm, UNESCO'nun Dünya Mirası Alanları listesine giren ilk İsveç cazibe merkeziydi.