İsveç Konsolosluğu Nerededir? İsveç Konsolosluğu Adresi, Telefon Numarası Ve İletişim Bilgileri
Ülkemizde hizmet veren pek çok konsolosluklar bulunmaktadır. Bu konsolosluklar hem Türk vatandaşlarına hem de bağlı olduğu ülke vatandaşlarına hizmet vermektedirler. Konsolosluklar en fazla vize işlemleri için tercih edilmektedir. Türkiye'de yıllardan beridir hizmet veren konsolosluklardan birisi de İsveç konsolosluğudur. İsveç konsolosluğu İsveç'e gidecek vatandaşlar için vize işlemlerini gerçekleştireceği konsolosluktur. Pek İsveç konsolosluğu nerededir? İsveç konsolosluğu adresi, telefon numarası ve iletişim bilgileri nedir? Sizlere İsveç konsolosluğuna dair tüm bilgileri derledik.
İsveç konsolosluğu yıllardan beridir hizmet veren en eski konsolosluklardan biridir. İsveç konsolosluğu iki ülkenin anlaşması neticesinde açılmış olan konsolosluktur. İsveç Büyükelçiliği de bu konsoloslukta yer alır.
İsveç Konsolosluğu Nerededir?
İsveç konsolosluğu İstanbul'un Beyoğlu ilçesinde yer alır. Beyoğlu ilçesinin İstiklal Caddesinde bulunur.
İsveç Konsolosluğu Adresi
İstiklal Caddesi 247, Batı girişi (İsveç Başkonsolosluğu ve İsveç Araştırma Enstitüsü)
Şah Kulu Bostanı Sk, Güney girişi (Vize, göç, konsolosluk işlemleri ve genel sorular)
İsveç konsolosluğunun ayrıca posta adresi de bulunmaktadır. İşte İsveç konsolosluğu posta adresi;
P.K. 125
34433 Beyoğlu
İstanbul
Türkiye
İsveç Konsolosluğu Telefon Numarası
Konsolosluk işlemleri ve diğer işlemler için;
Telefon Numarası: +90 212 334 06 00
Vize ve göç işlemleri için;
Telefon Numarası: +90 212 334 06 06
İsveç Konsolosluğu İletişim Bilgileri
Faks Numarası: +90 212 334 06 28
E-Mail: generalkonsulat.istanbul@gov.se
Konsolosluk ve İsveç pasaportu için e-mail: generalkonsulat.istanbul-konsul@gov.se
Vize ve göç işlemleri için e-mail: generalkonsulat.istanbul-visum@gov.se
İsveç Konsolosluğu Çalışma Saatleri
Pazartesi: 08:30 - 16:00
Salı: 08:30 - 16:00
Çarşamba: 08:30 - 16:00
Perşembe 08:30 - 16:00
Cuma: 09:30 - 13:00
Cumartesi: Kapalı
Pazar: Kapalı
İsveç konsolosluğu ile ilgili her türlü işlemleriniz için konsolosluğun çalışma saatlerine mutlaka dikkat etmelisiniz. İsveç başkonsolosluğu resmi tatillerde hizmet vermemektedir.
Haber Yorumlarını Göster
Haber Yorumlarını Gizle