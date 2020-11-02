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Istranca Dağları güz mevsiminde güzel manzaralar sunuyor.
Seyahat
Anadolu Ajansı
Haber Giriş: 02.11.2020 - 11:31 | Son Güncelleme:

Istranca Dağları güz mevsiminde güzel manzaralar sunuyor.

Kırklareli'nin Vize ilçesinde Istranca Dağları, sonbaharda büründüğü sarı ve kahverenginin farklı tonlarıyla ziyaretçilerine güzel manzaralar sunuyor.

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"Uluslararası Sakin Şehir" ağına 2012 yılında katılan Vize'de dağların eteklerindeki ağaçlar sarı, kahverengi ve yeşilin farklı tonlarıyla görsel şölen sunuyor.Karadeniz ikliminin de hakim olduğu ilçede fotoğrafçılar yağlı boya tabloları aratmayan eşsiz manzarayı fotoğraf kareleriyle ölümsüzleştiriyor.

Istranca Dağları güz mevsiminde güzel manzaralar sunuyor.



Orman içi patika yolların yanı sıra derelere dökülen sarı yapraklar ile yeşil tonlarını her mevsim koruyan bitkiler, renkten renge geçiş yaparak ziyaretçilerine dinginlik veriyor.Bölgeye gelen yerli ve yabancı turistler yağışların etkisiyle adeta gürleyen dereleri ve kuş sesleri ile ormanların derinliklerindeki eşsiz manzaranın keyfini çıkarıyor.Kıyıköy beldesinde denize akan derelerde tekne ve kano keyfi yapanlar da doğanın eşsiz güzelliği ile huzur buluyor.Bazı vatandaşlar ise bölgede çadır kurup kamp yapıyor.

Istranca Dağları güz mevsiminde güzel manzaralar sunuyor.

Istranca Dağları güz mevsiminde güzel manzaralar sunuyor.


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