İstanbul'un yanı başındaki saklı güzel: Ballıkayalar

Kocaeli’nin Gebze ilçesine bağlı Tavşanlı köyünde bulunan Ballıkayalar, Gebze’ye 10, İstanbul’a ise 50 kilometre mesafede bulunuyor. Bir saatlik bir yolculuğun ardından rahatlıkla ulaşabileceğiniz Ballıkayalar, barındırdığı farklı hayvan ve bitki çeşitliliğinin korunması amacıyla 1995’de tabiat parkı olmuş… Bölgenin adının nereden geldiği konusu da bir hayli ilginç…



Uzun zaman evvel çok sayıda arı kanyon içerisinde bulunan mağaraları kovan olarak kullanırmış. Bu nedenle Bal Mağaraları, Ballı Mağaralar, Bal Kayalıkları derken yıllar içinde Ballıkayalar olarak anılmaya başlanmış. Yaklaşık iki kilometre uzunluğundaki kanyonun genişliği 40 ile 80 metre arasında değişiyor. Etrafı kireçtaşı kayalarla çevrili kanyonun ortasından geçen Ballıkaya Deresi yer yer gürül gürül akarken bazı yerlerde de durgun göletler oluşturuyor. Kanyonda iki tane de küçük şelale bulunuyor.









Peki Ballıkayalar Tabiat Parkı'nda neler yapılır?



Kamp: Ballıkayalar kesinlikle tecrübe edilmesi gereken bir kamp macerası sunuyor. Şartlar çok kolay değil ( hafta sonu olabildiğince erken gidin ki, iyi bir kamp yeri bulun) ama tamamen doğanın içinde olduğunuzu düşününce keyfi bir başka oluyor. Zifiri karanlıkta yıldızları izlemek, doğanın sessizliğine kendinizi bırakmak, bir de kampta yenen yemeklerin lezzeti harika...



Treking: Buraya treking için gelecekseniz kesinlikle sağlam bir ayakkabıyla gelin. Hem kayaların üzerinden yürüyecek hem de sudan geçmek zorunda kalacaksınız.

Kaya Tırmanışı: Burası Türkiye’deki ilk kaya tırmanışı yapılan yer olarak gösteriliyor. Zorluk derecesine göre birçok nokta var tırmanış yapabileceğiniz ancak tabi ki gelişigüzel tırmanış yapamıyorsunuz.

Piknik: Özellikle günübirlik gidiyorsanız, yeme içme anlamında hizmet alabileceğiniz birkaç işletme var. Ayrıca girişte sizi karşılayan gölün kenarında piknik masaları mevcut.









Nasıl gidilir?

Ballıkayalar Tabiat Parkı, Gebze’nin Tavşanlı Köyü’ne bağlı. İstanbul’a yaklaşık 60-65 km, Gebze’ye ise 10 km uzaklıkta bulunuyor. Şahsi aracınızla giderken Gebze Sanayi’nin içinden geçeceksiniz. Yanlış gidiyoruz diye düşünmeyin sakın...

Yeşilin her tonunun hâkim olduğu, gürül gürül su sesinin size şehrin kalabalığından çok uzaklaşmışsınız hissi vereceği Ballıkayalar gezisini geciktirmeden seyahat planlarınıza yazın.