İstanbul'un en sessiz köşesi: Polonezköy

Tüm hafta yaşadığınız stresi sadece birkaç saatte atabileceğiniz bir yerden bahsediyoruz. Çok eski dönemlerde Polonyalıların yaşadığı hala da nüfus yoğunluğuna sahip oldukları bu sevimli köy, günümüzde huzurun adresi oldu.

İstanbul’un trafiğinden stresinden uzaklaşmak için gideceğiniz bu köyde kalmanız içinde çok fazla pansiyon ve otel mevcut. Çoğunun havuzu olan bu otellerde küçük bir tatil imkanı da bulabilirsiniz.

Keyifli bir piknik yapın

Doğada bir gün geçirmek istiyorsanız Polonezköy’de yapabileceğiniz onlarca aktivite var. Yaza veda etmeden aileniz veya arkadaşlarınızla keyifli bir piknik yapabilirsiniz. Çoğunluğu ‘kendin pişir kendin ye’ konseptiyle hareket eden birçok piknik alanı bulabilirsiniz. Dilerseniz aracınızın arkasına kendi sandalyeleriniz ve masanızı koyarak ormanın içinde kuş cıvıltılarıyla güzel bir piknik yapabilirsiniz.

Zofia Rızı evinde tarihe dokunun

Sadece Pazar günleri açık bulup, gezebileceğiniz bu ev Polonya kültürünü tamamen yaşatıyor. Oldukça gösterişli olan Zofia Rızı’nın evinde adı eskilerde ‘Adampol’ olan Polonezköy hakkında çok fazla belge ve resimle karşılaşabilirsiniz. Köyün tarihine ışık tutan bu evi de hafta sonu yolunuz Polonezköy’e düşerse mutlaka ziyaret edin.

Ağaç heykelleri inceleyin

Polonezköy kültür evinin önünde bulunan ağaç heykeller, yol üzerine bulunduğundan köye gelen herkesin dikkatini çekiyor. Özellikle de fotoğraf çekmeyi ve çekilmeyi sevenler bu dev heykellerin önünde birbirinden güzel kareler yakalıyor.

Tabiat parkında yürüyüş yapın

Çok büyük olan Polonezköy Tabiat Parkı, yaz kış doğa içerisinde sakin bir yürüyüş gerçekleştirmek isteyenleri ağırlıyor. Yüzlerce bitki ve hayvan çeşidi bulunan bu parkta bisiklet turu da yapabilirsiniz.