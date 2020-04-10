İstanbul’un en iyi 30 'Instagram'lık yeri

Galata Kulesi: Hem arkanıza alıp harika bir selfie çekebileceğiniz hem de terasından eşsiz İstanbul manzarasını fotoğraflayabileceğiniz şehrin en önemlisi simgesi.

Valide Han: Son yıllarda özellikle Instagram’ın patlamasıyla birlikte popüler hale gelen Valide Han’ın terası fotoğraf çekmek isteyenler için yasaklanmış olsa da kubbelerin ardından görünen şehir manzarası en güzel manzaraların başında geliyor.

Ayasofya: Bir başyapıt olan Ayasofya’da kubbenin altında çekilen selfie beğenileri toplayacak. Müzenin ikinci katında yer alan minik pencereden kubbeler ve Sultanahmet camii görüntüsünü de fotoğraflamayı unutmayın!

İstiklal Caddesi: Tarihi binaları, nostaljik tramvayı, Çiçek Pasajı, Balık Pazarı, farklı dükkanları ve insan profilleri ile saatler boyu harika Instagram kareleri çekebileceğiniz zenginlikte.

Salt Galata: 1892 yılında Fransız asıllı Levanten mimar Alexandre Vallauri tarafından Bank-ı Osmanî-i için tasarlanmış olan binada neoklasik ve oryantalist öğeler bulunmaktadır. Ücretsiz girilen bu sanat galerisinde harika fotoğraflar yakalayacaksınız. Hemen karşısındaki Kamondo merdivenlerini de unutmayın!

Karaköy Sokakları: Hem mekanları hem de sokakları ile bolca malzeme veren semtlerden biri Karaköy. Bol sürprizli sokaklarında dolaşırken karşınıza çıkacak olan grafiti ve duvar resimlerini kaçırmak istemeyeceksiniz.

Salacak’tan Kız Kulesi: Kız kulesinin en yakın ve en güzel göründüğü yer Üsküdar Salacak sahili kesinlikle foto çekmek isteyeceğiniz yerlerden.

Eminönü Balık Ekmekçiler: Eminönü’nde yer alan süslü balık ekmek tekneleri ön plana alıp arkada planda da Galata manzarası tam instagramlık bir kare olacak.

Dolmabahçe Sarayı Saat Kulesi: Dolmabahçe Sarayı baştan aşağı fotoğraflamalık bir eser. Ama en güzel karelerinden biri saat kulesi ile birlikte sarayı kadraja alarak çekeceğiniz fotoğraf olacak.

Emirgan Korusu: Özellikle lale mevsiminde en renkli kareler için Emirgan korusuna gitmelisiniz.

Bebek Koyu: Bebek’teki mekanlar dünyanın en güzel manzarasına sahip. Buradan kahvenizle birlikte bebek koyunu fotoğraflayabilir veya Bebek parkının bitiminde yer alan Mısır Konsolosluğu önünde konsolosluğu da içine alarak harika bir boğaz karesi çekebilirsiniz.

Rumeli Hisarı: Burayı surların üzerindeyken ya da boğaz turu yaparken tekneden çekeceğiniz fotoğraflarla en iyi anlatabilirsiniz.

Sait Halim Paşa Yalısı: Bir İstanbul yalısında olmak nasıl bir his diye merak ederseniz Sait Haim Paşa yalısına gidebilirsiniz. Hem yalının içinden hem de dışından nefis fotolar yakalayacaksınız.

Aya Triada Kilisesi: Taksim Meydanına gittiğinizde meydanın İstiklal Caddesi girişinde bu kiliseyi mutlaka farkedersiniz. Ama kapısına kadar gitmek pek aklımıza gelmez. Halbuki yakından çok daha güzel bir kilise. Çok güzel fotoğraf veriyor.

Yerebatan Sarnıcı: Sıra dışı mimariye sahip bir yer olan Yerebatan Sarnıcı, aydınlatmaları ile mistik bir havaya sahip. Eşsiz kareler yakalayacağınız bir yer.

Ortaköy: İşte en güzel manzaralardan biri. Ortaköy Büyük Mecidiye Camii önde, arkada da 15 Temmuz Şehitler Köprüsü. Eğer tekne ile geçerseniz bu kareye Esma Sultan yalısı da girecek ve harika bir İstanbul karesi yakalayacaksınız.

Kedili sokaklar: İstanbul’un en önemli simgelerinden biri de sokak kedileri. Her yerde karşınıza çıkacakları için aramanıza gerek yok. Mutlaka güzel bir kedili fotoğraf yakalayacaksınız.

Galata Köprüsü Balıkçılar: Galata köprüsünde balık tutanları ister tarihi yarımada arka planıyla isterseniz de Karaköy arka planıyla fotoğraflayabilirsiniz.

Kapalıçarşı Halıcıları: En otantik ve renkli kareler için Kapalıçarşı’ya ve özellikle de buradaki halıcılara gitmelisiniz.

Haydarpaşa İstasyonu: İstanbul Haydarpaşa’sız düşünülemez. İstasyonun önünde, içinde trenlerin arasında yada vapurla önünden geçerken. Şehirdeki en güzel fotoları veren yapılardan biri.

Splendid Palas: Büyükada’da 1908 yılında açılmış Art Nouevu tarzı kırmızı panjurlu oteli fotoğraflamaya doyamayacaksınız. Özellikle de iç avlusunu.

Haliç Metro Köprüsü: Üzerinde metro durağı olan bu köprüden nefis bir tarihi yarımada karesi çekebilirsiniz.

Kuleli Askeri Lisesi: İstanbul’un en güzel yapılarından biri. Gündüz ayrı, gece ışıklandırmasıyla ayrı güzellikte.

Balat: İstanbul’un tarihi semti Balat, tarihi evleri, Patrikhanesi, son dönemlerde açılan instagramlık mekanları ile fotoğraflamak için saatlerinizi geçireceğiniz bir semt.

Vapur: Vapurda çay simit, arka planda İstanbul... Yada attığınız simiti yakamaya çalışan martılar... İşte harika bir İstanbul karesi daha

Arnavutköy Sahili: İstanbul’un en göz alıcı, en güzel yalılarının yan yan dizildiği sahil şeridi en fotoğrafik yerlerden biri.

Çırağan Sarayı: Çırağan sarayı sadece Türklerin değil İstanbul’u ziyaret eden turistlerin de en çok fotoğraf çektirdiği saraylardan biri.

Ağva: İstanbul’un dışında yer alan doğası ile baş döndüren güzellikte bir yer Ağva. Yeşil ağırlıklı fotolar Instagramınıza iyi gelecek.

Kuzguncuk: Anadolu yakasının en güzel semtlerinden olan Kuzguncuk sevimli sokakları, hayranlık uyandırıcı nostaljik evleri ile fotoğraflamaktan bıkmayacağınız yerlerden.

Sapphire Terası: İstanbul’un en yüksek noktası olan Sapphire binasının gözlem terası şehri kuşbaşı görebileceğiniz ve farklı kareler yakalayabileceğiniz bir nokta. 260 metreden İstanbul’un her yerini görüp fotoğraflayabilirsiniz.