İstanbul'un en güzel bisiklet rotaları

Tarih turu / Tarihi Yarımada, Karaköy, Beyoğlu ve daha fazlası

Kültürü ve tarihin bir arada yaşadığı İstanbul’u pedallayacağınız rota Koç Müzesi’nden başlıyor. Eyüp, Eminönü, Sultanahmet Meydanı, Galata Köprüsü, Dolmabahçe Sarayı’ndan devam edip Gümüşsuyu Rampası'na sapıp İstiklal’e geçin. Tünelin üzerinden ilerleyip Galata Kulesi’nde parkuru bitirin. Yalnız çok amatörseniz bu rotayı es geçebilirsiniz.



Belgrad Ormanı

Belgrad Ormanı’nda Bahçeköy’den tura başlayın. Ormanın içindeki tüm yollar ve patikalar doğal parkur aslında. Ama 8 km’lik özel bisiklet yolu da var. Doğal güzelliklerin içinden geçerek Neşet Suyu’na ulaşın. Güzel bir hafta sonu aktivitesi için harika bir seçenek…









Caddebostan sahili

Fenerbahçe'den Kartal'a uzanan bir rotaya sahip. Ama pedal kuvvetinize güvenmiyorsanız Kartal'a kadar dayanamama olasılığınızı düşünüp Caddebostan parkurunda dolanabilirsiniz. Sadece bisikletçilerin değil, koşu yapanların, kaykaycıların ve piknikçi gençlerin de gözdesi olan Caddebostan, cıvıl cıvıl görüntüsüyle size neşe verecek.

Florya-Yeşilköy Bisiklet Yolu

Son yıllarda kullanıma açılan ve daha tam keşfedilememiş bir bisiklet yolu. Denizi izleyerek ilerleyeceğiniz parkurda Yeşilköy kumsalına da ulaşmak mümkün.

Birbirinden güzel korular

Şehrin içinde kalmak fakat biraz da orman havası almak istiyorsanız, İstanbul'un koruları tam sizlik. Yıldız Korusu, Emirgan Korusu, Hidiv Kasrı ve Beykoz Korusu bisikletçilerin ziyaretini bekliyor. Hem piknik yapabilirsiniz hem de korularda bulunan işletmelerde mola verebilirsiniz.









Şile - Ağva

İstanbul’un koşturmacasından ve kalabalığından uzakta pedal çevirmenin keyfini çıkaracağınız bir rota. 40 kilometrelik parkurda Karadeniz manzarası, tarihi kalıntılar ve bol virajlı bir etap sizi bekliyor. Yol kalitesi ve sakinliğiyle öne çıkan bu rotayı mutlaka deneyin…

Prens Adaları

İstanbul’da bisiklet dendi mi kuşkusuz akla ilk gelen yer. Bir günde Prens Adaları’nı turlamak mümkün. Büyükada’dan başlayıp 12 km’lik turu yapın. Ardından belli saat aralığında kalkan vapura binip Heybeliada’ya geçin. Yaklaşık 6 km’lik güzergâhta bisiklet sürün. Oradan da vapura atlayıp Burgazada’yı pedallayın. Son olarak da Kınalıada’yı turlayın. Biraz yorulacaksınızdır ama buna değer…



