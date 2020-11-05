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İstanbul'un en güzel bisiklet rotaları

Hürriyet Seyahat | Fotoğraflar: Alamy
05.11.2020 - 09:35 | Son Güncelleme:

Tüm dünyayı etkisine alan koronavirüs salgını sonrası sosyal mesafenin uygulanmaya devam edildiği 'yeni normal' dönemde, bireysel ulaşım sağlayan bisikletler gözde ulaşım aracı oldu. Hatta bir ara ilgi ve talepten dolayı bisiklet bile bulunamadı. Durum böyleyken sizin için İstanbul'da iki teker üzerinde harika keşifler yapacağınız bisiklet rotalarını listeledik.

Tarih turu / Tarihi Yarımada, Karaköy, Beyoğlu ve daha fazlası
Kültürü ve tarihin bir arada yaşadığı İstanbul’u pedallayacağınız rota Koç Müzesi’nden başlıyor. Eyüp, Eminönü, Sultanahmet Meydanı, Galata Köprüsü, Dolmabahçe Sarayı’ndan devam edip Gümüşsuyu Rampası'na sapıp İstiklal’e geçin. Tünelin üzerinden ilerleyip Galata Kulesi’nde parkuru bitirin. Yalnız çok amatörseniz bu rotayı es geçebilirsiniz.

Belgrad Ormanı 
Belgrad Ormanı’nda Bahçeköy’den tura başlayın. Ormanın içindeki tüm yollar ve patikalar doğal parkur aslında. Ama 8 km’lik özel bisiklet yolu da var. Doğal güzelliklerin içinden geçerek Neşet Suyu’na ulaşın. Güzel bir hafta sonu aktivitesi için harika bir seçenek…

İstanbulun en güzel bisiklet rotaları

Caddebostan sahili
Fenerbahçe'den Kartal'a uzanan bir rotaya sahip. Ama pedal kuvvetinize güvenmiyorsanız Kartal'a kadar dayanamama olasılığınızı düşünüp Caddebostan parkurunda dolanabilirsiniz. Sadece bisikletçilerin değil, koşu yapanların, kaykaycıların ve piknikçi gençlerin de gözdesi olan Caddebostan, cıvıl cıvıl görüntüsüyle size neşe verecek.

Florya-Yeşilköy Bisiklet Yolu
Son yıllarda kullanıma açılan ve daha tam keşfedilememiş bir bisiklet yolu. Denizi izleyerek ilerleyeceğiniz parkurda Yeşilköy kumsalına da ulaşmak mümkün. 

Birbirinden güzel korular
Şehrin içinde kalmak fakat biraz da orman havası almak istiyorsanız, İstanbul'un koruları tam sizlik. Yıldız Korusu, Emirgan Korusu, Hidiv Kasrı ve Beykoz Korusu bisikletçilerin ziyaretini bekliyor. Hem piknik yapabilirsiniz hem de korularda bulunan işletmelerde mola verebilirsiniz.

İstanbulun en güzel bisiklet rotaları

 
Şile - Ağva
İstanbul’un koşturmacasından ve kalabalığından uzakta pedal çevirmenin keyfini çıkaracağınız bir rota. 40 kilometrelik parkurda Karadeniz manzarası, tarihi kalıntılar ve bol virajlı bir etap sizi bekliyor. Yol kalitesi ve sakinliğiyle öne çıkan bu rotayı mutlaka deneyin…

Prens Adaları
İstanbul’da bisiklet dendi mi kuşkusuz akla ilk gelen yer. Bir günde Prens Adaları’nı turlamak mümkün. Büyükada’dan başlayıp 12 km’lik turu yapın. Ardından belli saat aralığında kalkan vapura binip Heybeliada’ya geçin. Yaklaşık 6 km’lik güzergâhta bisiklet sürün. Oradan da vapura atlayıp Burgazada’yı pedallayın. Son olarak da Kınalıada’yı turlayın. Biraz yorulacaksınızdır ama buna değer…

 
 

Etiketler: Seyahat , seyahat haberi , ekstragezi

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