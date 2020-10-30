İstanbul’un arka bahçesi: Ağva

İstanbul'a yakınlığı sebebiyle hafta sonu kaçamaklarının ve doğayla baş başa bir gün geçirmek isteyenlerin tercihi olan Ağva, huzurlu ortamı ile herkesi kendine çekiyor. Üç tarafı suyla çevrili olan bölge, sakin yapısı ile dinlenmek ve keyif yapmak isteyenlerin gözdesi konumunda. Her mevsim ayrı bir güzelliğe sahip olan Ağva, İstanbul'a yaklaşık 100 km mesafede bulunuyor.



Ulaşımı kolay olan bölge Göksu ve Yeşilçay nehirleri ile çevrili. İstanbul'dan otomobille Şile otobanı üzerinden ulaşabileceğiniz Ağva'ya ayrıca Üsküdar'dan kalkan otobüslerle de gelebilirsiniz. Özellikle yaz aylarında hafta sonları çok kalabalık olsa da ekim-kasım aylarında çok fazla kalabalık olmuyor.







Peki Ağva’da nereleri gezmeli, neler yapmalı?



Doğal güzellikleri ile meşhur olan Ağva'da, eski yerleşim yerleri olan Hacılıköy ve Kalemköy'e mutlaka uğramalısınız. Kalemköy Roma dönemine ait yapıları ve kilise taşları ile ön plana çıkarken Hacılıköy ise içerisindeki Gürlek Mağarası ile dikkat çekiyor. Bölgenin civarında yer alan Saklıgöl ise yemyeşil doğası ile kahvaltı ve piknik yapabileceğiniz güzel mekânlar arasındadır.









Aktivite cenneti



Ağva'da doğa yürüyüşü ve orman gezintisi yapmak hem ruhunuza hem bedeninize iyi gelecek. Bu yürüyüşte yakalayacağınız pek çok güzel kareyi ölümsüzleştirebilirsiniz. Bu nedenle bölgeye gitmeden önce fotoğraf makinenizi almayı unutmayın. Bisiklet de kiralanabilen bölgede nehir kenarında ve ormanda bisiklet turu yapmak oldukça rahatlatıcı ve hoş bir alternatif olabilir.









Balığıyla meşhur olan bölgede irili ufaklı pek çok balıkçı restoranı da bulunuyor. Balık konusunda iddialı olan bölgede birbirinden lezzetli mezeler eşliğinde balığın tadına varabilirsiniz. Göksu Gölü üzerine deniz bisikleti, kano ve tekne keyfi yapmak oldukça popüler. Siz de su üzerinde güzel dakikalar geçirmek için bu aktivitelerden birini deneyebilirsiniz.