İstanbul’da yapılacak en iyi 15 şey

◊ Tam bir otantik hamam deneyimi için Çemberlitaş Hamamı’nda ter atın. Daha lüks versiyon Six Senses Kocataş’ta.

◊ Sultanahmet ve Ayasofya camilerini görün.

◊ Dolapdere’de sanat turuna çıkın. Dirimart ve Pilevneli galerileriyle Arter’i gezin.

◊ Günbatımında veya gündoğumunda Boğaz’da bir tekneden kentin silüetini izleyin.

◊ Mısır Çarşısı ve Kapalıçarşı ihtiyacınız olduğunu hiç bilmediğiniz ürünlerle dolu.

◊ Beyoğlu Balık Pazarı ve Çiçek Pasajı’ndaki balık restoranlarında yiyin. Daha şık bir deniz kenarı ortamı için Galataport’a gidin.

◊ Troçki’nin Büyükada’daki evini görün ve adada bisiklete binin. Splendid Palace Hotel’de konaklayın.

◊ Dans edin. Bebek’teki klasik Lucca şehrin önemli parti mekânlarından biri.

◊ Sarayda uyuyun. Çırağan Sarayı’nın sultan süiti, geceliği 50.000 euro’luk fiyatıyla dünyanın en lüks süitlerinden biri.

◊ Pazar günü Feriköy’de kurulan antika pazarına gidin.

◊ Kiliseler turu yapın. Rum Patrikhanesi, Bulgar Aziz Stephen Kilisesi, St. Anthony of Padua ve Anglikan Kırım Anıt Kilisesi’ni ziyaret edin.

◊ Güne simitle başlayın. Öğle balık ekmeği, akşam da kumpiri denersiniz. Tatlı olarak da Maraş dondurması.

◊ Asya yakasını kaçırmayın: Kadıköy ve Moda’yı keşfedin.

◊ Galataport’ta yürüyün. Baylan’da kahvenizi için, Liman’da öğle yemeğinizi yiyin ve Renzo Piano tasarımı İstanbul Modern ile Emre Arolat tasarımı MSGSÜ İstanbul Resim ve Heykel Müzesi’ni gezin.

◊ Tarihi Yarımada gezisi yapın. Topkapı Sarayı’nda önce Harem’i görün.