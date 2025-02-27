İstanbul’da yapılacak en iyi 15 şey
ABD’li medya kuruluşu Condé Nast Traveller yaz başlarken kültürel mekânlarından şehirdeki lezzetli adreslere kadar 15 adımda İstanbul rehberi yayımladı. Türk turistlere de birçok yeni deneyimin kapısını açacak bu listeye yakından bakalım...
◊ Tam bir otantik hamam deneyimi için Çemberlitaş Hamamı’nda ter atın. Daha lüks versiyon Six Senses Kocataş’ta.
◊ Sultanahmet ve Ayasofya camilerini görün.
◊ Dolapdere’de sanat turuna çıkın. Dirimart ve Pilevneli galerileriyle Arter’i gezin.
◊ Günbatımında veya gündoğumunda Boğaz’da bir tekneden kentin silüetini izleyin.
◊ Mısır Çarşısı ve Kapalıçarşı ihtiyacınız olduğunu hiç bilmediğiniz ürünlerle dolu.
◊ Beyoğlu Balık Pazarı ve Çiçek Pasajı’ndaki balık restoranlarında yiyin. Daha şık bir deniz kenarı ortamı için Galataport’a gidin.
◊ Troçki’nin Büyükada’daki evini görün ve adada bisiklete binin. Splendid Palace Hotel’de konaklayın.
◊ Dans edin. Bebek’teki klasik Lucca şehrin önemli parti mekânlarından biri.
◊ Sarayda uyuyun. Çırağan Sarayı’nın sultan süiti, geceliği 50.000 euro’luk fiyatıyla dünyanın en lüks süitlerinden biri.
◊ Pazar günü Feriköy’de kurulan antika pazarına gidin.
◊ Kiliseler turu yapın. Rum Patrikhanesi, Bulgar Aziz Stephen Kilisesi, St. Anthony of Padua ve Anglikan Kırım Anıt Kilisesi’ni ziyaret edin.
◊ Güne simitle başlayın. Öğle balık ekmeği, akşam da kumpiri denersiniz. Tatlı olarak da Maraş dondurması.
◊ Asya yakasını kaçırmayın: Kadıköy ve Moda’yı keşfedin.
◊ Galataport’ta yürüyün. Baylan’da kahvenizi için, Liman’da öğle yemeğinizi yiyin ve Renzo Piano tasarımı İstanbul Modern ile Emre Arolat tasarımı MSGSÜ İstanbul Resim ve Heykel Müzesi’ni gezin.
◊ Tarihi Yarımada gezisi yapın. Topkapı Sarayı’nda önce Harem’i görün.