Sakarya'nÄ±n TaraklÄ± ilÃ§esinde doÄŸal gÃ¼zelliÄŸiyle dikkati Ã§eken KaragÃ¶l YaylasÄ±,Â ziyaretÃ§i akÄ±nÄ±na uÄŸruyor.Â Ã‡evre illerden Sakarya'daki doÄŸal gÃ¼zelliÄŸiyle dikkati Ã§eken yaylaya gelerek karavan ve Ã§adÄ±rda konaklayan ziyaretÃ§iler, gÃ¶lde balÄ±k tutuyor, doÄŸa yÃ¼rÃ¼yÃ¼ÅŸÃ¼nde yayla havasÄ± soluyor.

KoronavirÃ¼s salgÄ±nÄ± sÃ¼recinde tatile gidemeyen vatandaÅŸlar, soluÄŸu ilÃ§e merkezine 20 kilometre uzaklÄ±ktakiÂ 1200 rakÄ±mlÄ± yaylada alÄ±yor. Ä°stanbul, Ankara, Ä°zmit ve Bursa baÅŸta olmak Ã¼zere Ã§eÅŸitli illerden KaragÃ¶l'e gelerekÂ karavan ve Ã§adÄ±rda konaklayan ziyaretÃ§iler, bir yandan gÃ¶lde balÄ±k tutuyor, bir yandan da doÄŸa yÃ¼rÃ¼yÃ¼ÅŸÃ¼ yaparak yayla havasÄ± soluyor. ZiyaretÃ§iler, yÃ¶re halkÄ±nÄ±nÂ organik Ã¼rÃ¼nlerden yaptÄ±ÄŸÄ± lezzetleri de tatma imkanÄ± buluyor.

DoÄŸal gÃ¼zelliÄŸi ile muhteÅŸem bir yer

Ä°stanbul'dan motoruyla yaylaya gelen Pervin Uzulu, rahat bir yolculuÄŸun ardÄ±ndan yaylaya geldiÄŸini belirterek, "Kesinlikle tavsiye ediyorum. DoÄŸal gÃ¼zelliÄŸi ile muhteÅŸem bir yer. GerÃ§ekten burasÄ± Ã§ok temiz, hiÃ§bir yerde Ã§Ã¶p yok. Ä°nsanlar sessiz, kalabalÄ±ÄŸÄ± bile hissetmiyorsunuz. BurayÄ± Ã§ok beÄŸendim." diye konuÅŸtu.Â

Ailesiyle yaylada piknik yapan Levent KaymakcÄ± da KaragÃ¶l YaylasÄ±'nÄ±n insanÄ±n ruhunu dinlendirdiÄŸini sÃ¶yledi. HavasÄ± ve gÃ¶lÃ¼ Ã§ok gÃ¼zel olan yaylayÄ± herkesin gÃ¶rmesi gerektiÄŸini vurgulayan KaymakcÄ±, "Burada gÃ¼nÃ¼mÃ¼zÃ¼ Ã§ok iyi geÃ§iriyoruz. MangalÄ±mÄ±zÄ± yaptÄ±k, ormanda yÃ¼rÃ¼yÃ¼ÅŸ yaptÄ±k, balÄ±k tuttuk. GerÃ§ekten muhteÅŸem gÃ¼zelliÄŸe sahip bir yer. Burada keyifli vakit geÃ§iriyoruz." ifadelerini kullandÄ±.Â Â

YÃ¶resel Ã¼rÃ¼n satan Hanife DÃ¶nmez ise doÄŸal Ã¼rÃ¼nlerdenÂ yaptÄ±klarÄ± gÄ±dalarÄ± ziyaretÃ§ilere sattÄ±klarÄ±nÄ± dile getirerek, "Allah'a ÅŸÃ¼kÃ¼r iÅŸlerimiz iyi. Ne kadar ziyaretÃ§i gelirse bizler de o kadar satÄ±ÅŸ yapÄ±yoruz." dedi.