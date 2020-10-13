İstanbul Plajları 2020 - İstanbul'da Denize Girilecek En İyi Ücretli Ve Ücretsiz (Halk) Plajları Listesi

Eşsiz boğazı ile büyüleyici bir atmosfer sunan İstanbul geçmişten günümüze yerli ve yabancı turistlerin her dönem gezi rotalarında kendine yer buluyor. Özellikle kültür turizmi açısından camileri, medreseleri, meydanları, kuleleri ve daha pek çok tarihi mekanıyla İstanbul, nadir değerleri gözler önüne seriyor. İstanbul, bu kıymetli tarihi miras kadar yaz turizmi açısından da dinamik bir şehir. Özellikle birbirinden güzel plajlar deniz keyfini doyasıya yaşamak isteyenleri bekliyor.

İstanbul Plajları 2020

İstanbul plajları, içinde bulunduğumuz 2020 senesinde de hem yaz tatili hem de hafta sonu kaçamakları için oldukça ideal. Tertemiz sahiller, kumsallar ve mavi bayraklı plajlar İstanbul'un her semtine yakın konumlarıyla tatilcileri ve günübirlik tatil yapmak için denize girilecek uygun ve temiz plaj arayanları çağırıyor. Hatırı sayılır kalabalıklar, plajların çağrısına halkın ve şehre gelen turistlerin cevap verdiğinin en büyük göstergesi. Hafta sonları ise hafta içi çalışanlarında katılımıyla İstanbul plajlarındaki yoğunluk gözle görülür oranda artıyor. Bayram tatilleri ise en kalabalık zamanlardandır.

İstanbul'da Denize Girilecek En İyi Ücretli ve Ücretsiz (Halk) Plajları Listesi

En İyi Ücretli Plajlar Listesi

Nizam Plajı

İstanbul'da denize girilebilecek en iyi ücretli plajlar, İstanbul Anadolu yakasında Bostancı'dan şehir hatları vapurları ya da özel tur tekneleri ile ulaşılabilen Prens Adaları'nda bulunuyor. Prens Adaları'ndan biri olan Büyükada birbirinden güzel plaj alanları ile yaz mevsiminde insanların gidilecek plaj tercihlerinde ilk sıralarda yer alıyor. Büyükada'da bulunan Nizam Plajı en çok tercih edilenlerden biridir.

Deniz ve kumsalı beğenilen plaj, kaliteli hizmet anlayışı ile de insanlara hitap ediyor. Plaja giriş ücretli. Duş, kabin, şezlong ve büfe plaj kapsamında mevcuttur. Giriş ücreti hafta içi 30, hafta sonları ise 40-TL olarak belirlenmiş durumda.

Ada Beach Club

Heybeliada'ya ayak basanların en çok gittikleri plaj Ada Beach Club. İstanbul'un Eminönü ve Beşiktaş gibi uzak semtlerinden de özellikle bayram ve yaz tatillerinde çok sayıda insan, güneşlenmek ve denize girmek için Ada Beach Club'ı seçiyor. Çam Limanı Koyu'nda eşsiz bir doğa manzarası ile yüzme keyfi sunan plaj, kişiye özel loca, kum ve çim alanları ile de diğer ücretli plajlardan ayrılıyor. Giriş ücreti hafta sonu 40-TL, hafta içi ise 30-TL.

Suma Beach

Suma plajı, Kilyos'un en güzel sahili olan plajlarından biri. Yazın oldukça kalabalık olan Suma Beach, güzel denizi ve evcil hayvanların rahatlıkla dolaşabilmesi ile sevilen bir plaj. Eğlenceli zamanlar geçirmek isteyenlere ünlü Dj'ler tarafından verilen konserler ve çeşitli festivaller eşliğinde renkli yaz günleri vaat ediyor. Plaja giriş ücreti hafta içi için 40-TL; hafta sonu için ise 50-TL şeklinde. Plajın özellikleri arasında cankurtaran, su sporları, otopark, ücretsiz Wİ-Fİ, piknik ve kamp alanları, ATV turları, plaj voleybolu sahası oldukça beğeniliyor.

Riva Plajı

Riva Plajı, Beykoz ilçesinin Karadeniz kıyısındaki Riva semtinde bulunuyor. Hafta sonları oldukça kalabalık olan plaj, denizin durgun olduğu günlerde Ege denizini aratmayan bir güzelliğe ve çekiciliğe sahiptir. Riva plajına ulaşmak için özel aracı olmayanlarda Beykoz ilçe merkezden 137 no'lu otobüslere binebilirler.

En İyi Ücretsiz (Halk) Plajları Listesi

Menekşe Plajı

Menekşe Plajı, ücretsiz olarak hizmet veren denizi, güneşi ve kumsalı ile halka açık en iyi plajlardan biri. Menekşe Plajı, 630 metrelik bir alanda konumlanıyor. Şezlong, şemsiye, soyunma kabini, duş, WC, cankurtaran ekibi, büfe, emanet dolabı ve otopark alanı ile deniz ve güneşten en iyi şekilde yararlanmak isteyenler için her türlü ihtiyaçlarını karşılayabilecek şekilde donatılan güzel bir plaj.

Caddebostan-2 ve Caddebostan-3 Plajı

Caddebostan-1 plajı, ücretli iken Caddebostan-2 ve Caddebostan-3 plajları ücretsiz olarak hizmet veren temiz havası ve berrak denizi ile en iyi halk plajları arasında. İstanbul Büyükşehir Belediyesi'nin hizmet verdiği bu beğenilen plajlarda gelen ziyaretçilerin ihtiyaçlarını karşılayacak miktarda şezlong, şemsiye, soyunma kabini, duş, seyyar kule ve cankurtaran ekibi bulunuyor. Keyifli bir deniz keyfi için önerilen plajlar olarak listelerde yer alıyorlar.

Riva Elmasburnu Plajı

Riva Plajı'na göre daha sakin bir ortam sunan Riva Elmasburnu plajı, denize girmek için en fazla tercih edilen plajlar arasında. Piknik alanına da sahip olması plajı, diğer plajlara göre ön plana çıkarıyor. Plaja giriş ise tamamen ücretsiz. Halka açık en iyi plajlardan biri olarak listelerde göze çarpıyor. Toplu ulaşım araçları ile de plaja kolaylıkla ulaşım sağlanabiliyor.