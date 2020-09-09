İstanbul Oyuncak Müzesi Nerede? İstanbul Oyuncak Müzesi Tarihçesi, Eserleri, Giriş Ücreti Ve Ziyaret Saatleri (2020)

İstanbul Oyuncak Müzesi, Göztepe’de bulunan bir köşk içerisinde kurulmuştur. Oldukça eğlenceli olan bu yer her yıl binlerce ziyaretçi ağırlamaktadır.

İstanbul Oyuncak Müzesi Nerede?

İstanbul Oyuncak Müzesi, kültürel anlamda içerisinde birçok eser barındıran ender yerlerinden biridir. Kadıköy’ün, Göztepe semtinde bulunan bu yer Ömerpaşa Caddesi üzerinde yer almaktadır. Kişiler müzeye şahsi araçlarıyla veya toplu taşıma araçlarıyla gidebilirler. Toplu taşıma ile müzeye gitmek isteyen kişiler 10B, 10S, 17, 19F ve 19S numaralı araçlarla gidebilirler.

Göztepe üzerinden toplu taşımaya binecek olan kişiler ise GZ1 ve GZ2 araçlarına binerek Tütüncü Mehmet Efendi Camii durağında inerek sonrasında küçük bir yürüyüş yaparak müzeye gidebilirler. Kişisel araçlarıyla müzeye gidecek olan kişiler ise Göztepe Tren İstasyonuna araçlarını bırakarak müzeye gidebilirler. Metro ile ulaşımını sağlamak isteyen kişiler Kartal- Kadıköy Metrosu üzerinden gidebilirler.

İstanbul Oyuncak Müzesi Tarihçesi

1. yüzyıldan, günümüze kadar gelen oyuncakları görmemize imkan tanıyan bu müze Sunay Akın tarafından kurulmuştur. 2005 yılında kurulan bu müze içerisinde oyuncaklarının dilini gösteren özel bir dekor barındırmaktadır. Müze içerisinde zürafa şeklinde bulunan aydınlatmalar yer almaktadır, çeşitli lambaların süslediği bu yer beş kata sahiptir. İstanbul içerisinde bulunan özel bir köşkte kurulan bu müze Dünya tarihinde bulunan oyuncakları ziyaretçilere sunmaktadır.

Oyuncak tarihini net bir şekilde kişilere gösteren bu müze, her yaş grubuna hitap edecek bir şekilde tasarlanmıştır. Müzenin diğer bir özelliği ise Sunay Akın tarafından düzenlenen Çocuk Müzeleri Birliği’nin ilk toplantısının yapılmasıdır. Türkiye’nin ilk oyuncak müzesi olan bu yer Türkiye’de diğer kurulan oyuncak müzelerinin de öncüsü olmuştur.

İstanbul Oyuncak Müzesi Eserleri

İstanbul Oyuncak Müzesi içerisinde kişilerin çocukluğunda oynadığı ve oynamak istediği oyuncaklar bulunmaktadır. Bu oyuncak müzesi içerisinde ortalama 4.000’den fazla oyuncak yer almaktadır. Müzenin kurucusu olan Sunay Akın dünyadan birçok antika ve açık arttırmada satılan oyuncakları da bu müze içerisine katmıştır. Müze içerisinde bulunan oyuncaklar belirli kategorilere ayrılarak sergilenmektedir. İçerisinde çizgi karakter oyuncakları, arabalar, trenler ve uçaklar yer almaktadır. Müze içerisinde aynı zamanda da sergiler, etkinlikler ve seminerler gibi özel aktiviteler yapılmaktadır.

İstanbul’da mutlaka gidilmesi gereken yerlerden biri olan bu müzede, hediyelik eşya bölümü de yer almaktadır. Her alanı oyuncak olan bu müzede aileler ve çocuklar oldukça kaliteli vakit geçirebilirler. Birinci ve ikinci kat içerisinde müzik, çeşitli ses efektleri ve değişik nesneler yer almaktadır. Özellikle çalışan oyuncaklar, kişilerin ve çocukların büyük bir ilgisini çekmektedir. Müzede klasik olan çizgi filmlerde yer almaktadır. Müze içinde kült olmuş Pembe Panter, Kızılderililer ve uzay oyuncakları da bulunmaktadır. Müzenin çatı katında ise eski elektrikli süpürgeler, televizyonlar ve golf sopaları yer almaktadır.

İstanbul Oyuncak Müzesi Giriş Ücreti ve Ziyaret Saatleri

İstanbul Oyuncak Müzesi’nin giriş ücreti yetişkinler için 15 Türk Lirasıdır. Üç yaşından büyük olan çocuklar, öğrenciler, eğitim görevlileri ve indirim hakkı sahibi olan kişiler ise 12 Türk Lirası karşılığında müzeye giriş sağlayabilirler. ICOM kartı olan kişiler, MMKD üyeleri ve basın mensupları müze içerisine ücretsiz bir giriş sağlayabilirler. İstanbul Oyuncak Müzesine kişiler hafta içi sabah 09.30 ile akşam 18.00 arasında giriş yapabilirler. Hafa sonu ise kişiler 09.30 ile 19.00 arasında ziyaret edebilirler.