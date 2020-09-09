İstanbul Modern Sanat Müzesi Nerede? İstanbul Modern Tarihçesi, Eserleri, Giriş Ücreti Ve Ziyaret Saatleri (2020)

Türkiye’nin ilk modern ve çağdaş sanat müzesi olması amacı ile 2014 yılında temelleri atılmış olan İstanbul Modern Sanat Müzesi, çeşitli fotoğraf galeri ve sanat eserlerinin yanı sıra, farklı organizasyonlara ve sinema salonlarına yer veren Müzedir.

İstanbul Modern Sanat Müzesi Nerede?

İstanbul Modern Sanat Müzesi, İstanbul’un Beyoğlu ilçesinde hizmet veriyor. Tophane’nin Nusretiye Camii’nin arkasında bulunan İstanbul Modern Sanat Müzesi, aynı zamanda ulaşım için oldukça farklı yolların kullanılacağı konumda yer almaktadır.

İstanbul Modern Sanat Müzesi Tarihçesi

Yapımına ilk olarak 2014 yılında başlanmış olsa da, İstanbul Modern Sanat Müzesinin arkasında 20 yıldır devam çalışmalar yer almaktadır. 2018 Yılı itibari ile İstanbul Modern Sanat Müzesinin geçici bölgede kalması planlanmış ve yeni yeri olan Beyoğlu’na taşınmıştır. 3 yıl için geçici yer olarak belirlenen müzenin 2021 yılı için gerçek yerinde görev vereceği ifade edilmektedir. Yılın belirli dönemlerinde farklı sanat etkinliklerinin yer aldığı müzeye aynı zamanda çeşitli eğitim seminerleri, kütüphane ya da sinema amacı ile de giriş sağlamanız mümkündür.

İstanbul Modern Sanat Müzesi Eserleri

1. yüzyılın başından itibaren günümüze kadar uzanan pek çok farklı koleksiyon ve sanat eserleri İstanbul Modern Sanat Müzesinde yer alıyor. Genel olarak İstanbul Modern Sanat Müzesi içinde manzara resimleri, sulu boyalı eserler ve soyut sanal çalışmaları sergilenmektedir. Söz konusu olan eserlerin büyük birçoğu ise müze kurucu ve sahipleri olan Eczacıbaşı ailesinin farklı eserlerinden oluşmaktadır. Müze içinde Lütfi Özkök’ün çeşitli portre eserleri, Çin, Moskova, Graz, Berlin ve çeşitli sanatçıların en değerleri eserlerini görmek de mümkündür.

İstanbul Modern Sanat Müzesi Giriş Ücreti

İstanbul Modern Sanat Müzesine yurtdışından ve yurtiçinden giriş yapacak olan kişiler için farklı ücret tarifeleri sunuluyor. Yurtiçinden gelen ziyaretçiler için kişi başı ödenmesi gereken ücret 37 TL’dir. 10 kişi ve üzeri grup halindeki girişler ise kişi başı 30 TL olarak belirlenmiş. Emekli, öğrenci, öğretmen ve 65 yaş üzerindeki kişiler için indirimli bilet fiyatı 21 TL’dir.

Uluslararası yani yurtdışından müzeye giriş yapacaklar kişilerin ise ödemesi gereken ücret 72 TL’dir. 10 kişi ve üzeri grup ödemesi 54 TL, öğrenci ve 65 yaş üstü indirimli giriş ücreti ise 54 TL olarak geçmektedir. Ayrıca müzede gençler için Salı fırsatı sunulmakta. Sergi, farklı atölye etkinlikleri ve film gösterileri gibi çeşitli etkinliklere Salı günü 14.00 ile 17.00 arasında tüm gençler ücretsiz şekilde giriş yapabilmektedir. Son olarak müzeye Perşembe günleri gelen Türk ziyaretçilerden herhangi bir ücret alınmıyor.

İstanbul Modern Sanat Müzesi Ziyaret Saatleri

Pazartesi günleri tamamen kapalı olan İstanbul Modern Sanat Müzesi, bunun dışında Pazartesi günleri hariç her gün müzeye 10.00 ile 18.00 saatleri arasında ziyaretler açıktır. Perşembe günleri yapılan ücretsiz giriş etkinlikleri nedeni ile kapanış saati 20.00 olarak belirlenmiştir.

İstanbul Modern Sanat Müzesi Hakkında Bilgi

Yaklaşık 8000 metrekarelik bir alanda ziyaretçileri ağırlamakta olan İstanbul Modern Sanat Müzesi, çağdaş sanat dünyasından çok fazla eserleri ikinci katında koruma altına almış ve ziyaretçilere açık olarak hizmet sağlamaktadır. İstanbul Modern Sanat Müzesinin üçüncü katında Türkiye’nin 1950 yılı sonrasındaki sanatsal alandaki gelişmeleri ele alan eser ve figürler yer almaktadır.