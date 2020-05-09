İstanbul Kalesi Nerede? İstanbul Kalesi Tarihi, Özellikleri Ve Hakkında Bilgi

İstanbul kalesi yapımı oldukça eskiye dayanan bir kaledir.

İstanbul Kalesi Nerede?

İstanbul kalesi İstanbul'un Beykoz ilçesinde yer alan bir kaledir. Beykoz ilçesinin Anadolu kavağı semtinde bulunur.

İstanbul Kalesi Tarihi

Doğu Roma İmparatorluğu zamanında inşa edilen kale tarihte 1242 yılında inşa edilmiş bir kaledir. Bizans mimarisi ile yapılmış olan İstanbul kalesi pek çok savaş görmüş bu savaşların izlerini hala taşıyan bir kaledir. Doğu Roma imparatorluğu zayıflama dönemine girdikten sonra kale bir müddet Cenevizlilerin eline geçmiş ve bir müddet Doğu Roma imparatorluğunun elinden çıkmıştır.

İstanbul'da yer alan diğer kalelere göre oldukça büyük bir alana inşa edilmiştir. Kale İstanbul'un fethinden sonra ise tamamen Türklerin eline geçmiş oldu. İstanbul kalesi Türklerin eline daha önce ilk kez 1305 yılında Türklerin eline geçmişti. Daha sonra 1931 yılında kaleyi tekrardan Yıldırım Beyazıt ele geçirmişti. Kale zaman zaman tahribata uğrasa da tarihin belirli zaman periyotlarında onarılmıştır.

İstanbul Kalesi Özellikleri

- İstanbul'da yer alan tek Bizans kalesidir.

- 500 metre uzunluğa sahip iki tepe üzerinde yapılmıştır.

- Kale 60 ve 130 metre genişliğine sahiptir.

- Bizans mimarisi ile yapılmıştır.

- Tuğlalar ile inşa edilen kalelerin tuğlaları dikdörtgen ve kare şeklindedir.

- Kalenin çifte kulesi bulunmaktadır.

- Kalenin içinde bir adet hamam bulunmaktadır.

İstanbul Kalesi Hakkında Bilgi

İstanbul kalesi İstanbul'da yer alan Bizans mimarisi ile yapılan bir kaledir. Kalenin duvarında Yunancaya ait yazılar bulunmaktadır. 2015 yılında tarihi eser kaçakçıları kalede bulunan yaklaşık 6.500 bin tarihi eseri çalmıştı. İstanbul kalesi İstanbul'un en kuzeyinde bulunur. Yapım amacı ise İstanbul'a girişlerin kontrolü için yapıldığı tahmin edilmektedir.

Osmanlı İmparatorluğu zamanında İstanbul kalesinde Mehmed Ağa tarafından yapılmış olan bir hamam da bulunmaktadır. 2010 yılından beridir kalede çeşitli olarak kazı çalışmaları ve tarihi araştırmalar yapılmaya devam edilmektedir. İstanbul kalesi günümüzde müze olarak ziyaret edilebilmektedir. İstanbul kalesine haftanın her günü ulaşmak ve ziyaret etmek mümkündür. İstanbul kalesinin ziyaret esnasında herhangi bir üret ödemezsiniz. Ücretsiz bir şekilde kaleyi gezebilir fotoğraf çekebilirsiniz.