İstanbul Beşiktaş Deniz Müzesi Nerede? İstanbul Beşiktaş Tarihçesi, Eserleri, Giriş Ücreti Ve Ziyaret Saatleri (2020)

Her sene yoğun olarak ziyaret edilen İstanbul Beşiktaş Deniz müzesi, yerli ve yabancı pek çok turist çekmektedir. Müze içerisinde hala pek çok tarihi eser önemli oranda korunmuş şekilde sunulmaktadır. Bu doğru da hem müzenin iç kısmını hem de bahçe bölümünde pek çok tarihi yapıya şahitlik etmek mümkün.

İstanbul Beşiktaş Deniz Müzesi Nerede?

Adından da anlaşılacağı üzere bu büyük Deniz müzesi İstanbul'un Beşiktaş ilçesinde yer almaktadır. İstanbul Beşiktaş'a vardığınız andan itibaren Deniz müzesini rahatlıkla bulabilirsiniz. Aynı zamanda hem Kara yolları hem de deniz yolu ve hava yolu üzerinden Beşiktaş'a gelerek deniz müzesini ziyaret etmeniz mümkün.

Çok kolay şekilde İstanbul Beşiktaş Deniz Müzesini bulabilirsiniz. Çünkü Beşiktaş'a vardığınız gibi merkezde olan Deniz müzesi, kolay bir ulaşım imkanı da tanımaktadır. Beşiktaş toplu taşımaların bulunduğu bölgede yer alan Deniz Müzesini, bu bölgeye gelerek rahatlıkla ziyaret etmeniz mümkün. İstanbul'a gelerek Beşiktaş'a vardınız andan itibaren yayan şekilde de müzeye kolayca ulaşım sağlayabilirsiniz.

İstanbul Beşiktaş Deniz Müzesi Tarihçesi

İstanbul Beşiktaş Müzesi Deniz Komutanlığı'na bağlı bir müzedir. İlk olarak 1897 yılında Kasımpaşa'da kurulmuş bir müzedir. Özellikle İkinci Dünya Savaşı'nda eserlerin korunabilmesi amaçlı Anadolu'ya bir süre götürüldüğü biliniyor. Savaşın ardından tekrar Anadolu üzerinden İstanbul'a getirilerek, Beşiktaş Deniz Müzesi'nde sergilenmeye başlandı.

İstanbul Beşiktaş Deniz Müzesi Eserleri

İlk Türk Devletlerinden günümüze kadar birçok farklı önemli tarihi eser, İstanbul Beşiktaş Deniz Müzesinde yer almaktadır. Eski kadırga çeşitlerinden saltanat kayıklarına, pek çok top ya da tüfek ile beraber daha birçok farklı tarihi eser bulunmaktadır. Üstelik İstanbul Beşiktaş Deniz müzesi hem Türkiye'nin en büyük hem de ilk Deniz müzesi olarak da öne çıkmaktadır. Türk tarihinin birbirinden değişik dönemindeki denizcilik eserlerini görebilirsiniz.

İstanbul Beşiktaş Deniz Müzesi Giriş Ücreti

Özellikle Türk Silahlı kuvvetlerine bağlı olduğu için İstanbul Beşiktaş Deniz müzesi çok uygun fiyatlar ile ziyaret edilebilmektedir. Şu an böylesi büyük bir müzeyi yetişkinler 10 TL'ye ziyaret edebilir. Öğrenciler için ise ücretsiz şekilde ziyaret etme imkanı vermektedir. Aynı zamanda yeni askerlik yapanlar da ücretsiz olarak bu güzel ve özel müzeyi ziyaret edebilir. Diğer taraftan fotoğraf çekimi 20 TL'ye yapılabilmektedir. Aynı zamanda özel video çekimi ise 40 TL'ye gerçekleşiyor. Farklı diller üzerinden sesli rehber ücreti ise 50 TL değerindedir.

İstanbul Beşiktaş Deniz Müzesi Ziyaret Saatleri (2020)

En büyük ve en özel Deniz müzesi olan İstanbul Beşiktaş Deniz müzesi, en çok ziyaret edilen turistik yerlerden biridir. Müze sadece pazartesi günü ile beraber milli ve dini bayramlarda kapalıdır. Bunun dışında hafta içi sabah saat 09.00 ile başlamak suretiyle akşam 17.00’a kadar ziyaret edilebilir. Hafta sonu ise saat 10.00 ile başlamakta ve akşam 18.00’a kadar ziyaret devam etmektedir.

İstanbul Beşiktaş Deniz Müzesi Hakkında Bilgi

Ayrıca İstanbul Beşiktaş Deniz müzesi Türk tarihinin denizcilik açısından bu konusundaki tüm eserlerini sunan en önemli müzelerden biridir. Aynı zamanda Türkiye'nin en büyük müzeleri arasında yer almaktadır. Ana galerileri, çocuk odaları, çok amaçlı salonlar ve sinevizyon odası gibi birçok bölüm yer almaktadır.