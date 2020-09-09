İstanbul Arkeoloji Müzesi Nerede? İstanbul Arkeoloji Müzesi Tarihçesi, Eserleri, Giriş Ücreti Ve Ziyaret Saatleri (2020)

İstanbul Arkeoloji Müzesi Türkiye'de müzecilik adına atılan en değerli adımlardan birisidir. Yaklaşık olarak 600 yıl öncesine dayanan bir miras olan İstanbul Arkeoloji Müzesi yaşadığımız coğrafyada korunabilmiş en değerli eserlerin sergilendiği bir müzedir.

İstanbul Arkeoloji Müzesi Nerede?

İstanbul Arkeolojik Müzesi Dünya'da müze olarak tasarlanmış ve bu amaçla kullanılmış ilk 10 arasında yer almaktadır. Tarihi Fatih Sultan Mehmet'e kadar dayanan İstanbul Arkeoloji Müzesi koleksiyonları Osmanlı Döneminden miras kalan ve yapılan kazı çalışmaları ile oldukça büyük öneme sahiptir.

İstanbul Arkeoloji Müzesi ülkemizde İstanbul ilinin Fatih ilçesinde yer almaktadır. Konum olarak Gülhane parkının girişinden Topkapı Sarayına çıkan Osman Hamdi Bey yokuşu üzerinde bulunmaktadır. Müzeye ulaşım sağlanması ise oldukça kolaydır.

İstanbul'da İstanbul Arkeoloji Müzesine ulaşım için birkaç yöntem bulunmaktadır. Bunlardan birisi Bağcılar Kabataş tramvay hattıdır. Tramvay hattı duraklarından Gülhane Durağında inerek İstanbul Arkeoloji Müzesine ulaşım sağlanabilir. Anadolu Yakasından gelen misafirler için Eminönü Kabataş deniz yolu ulaşımı ile tramvay hattına geçiş yapılması mümkündür.

İstanbul Arkeoloji Müzesi Tarihçesi

İstanbul Arkeoloji Müzesinin dünyada sayılı müzeler haline gelmesi dönemin Sadrazamı Edhem Paşa'nın oğlu Osman Hamdi Beyin 1881 yılında müzenin müdürlüğe atanması ile olmuştur. Osman Hamdi Bey müzeyi topluma kazandırmıştır. Ayrıca müze için yapılan kazı çalışmalarında da yardımı dokunmuştur. Böylece bizzat kendisi müzeyi daha zengin bir hale getirmiştir.

İstanbul Arkeoloji Müzesi sahip olduğumuz on binlerce yıllık tarihe sahip olması nedeniyle büyük önem taşımaktadır. Dünyada çok önemli eserlere sahip olan İstanbul Arkeoloji Müzesi tarihimiz açısından çok önemli olup mutlaka gezilip görülmesi gereken yerler arasında yer almaktadır.

İstanbul Arkeoloji Müzesi Eserleri

İstanbul Arkeoloji Müzesi üç farklı birimden oluşmaktadır. Bunlar Arkeoloji Müzesi, Eski Şark Eserleri Müzesi ve Çinili Köşk Müzesidir. Bu üç ayrı ana birim aynı bahçe içerisinde yer almaktadır. Dünyanın en eski tarihi miraslarına sahip olan İstanbul Arkeoloji Müzesi içerisinde İskender Lahdi, Tabnit Lahdi, Çivi yazılı belgeler arşivi, Gezer takvimi, Siloa Yazıtı ve Vize Tümülüsü gibi önemli eserler yer almaktadır. İstanbul Arkeoloji Müzesi içerisinde bunlar ile beraber yaklaşık olarak 1 milyona yakın eser yer almaktadır.

İstanbul Arkeoloji Müzesi Giriş Ücreti

İstanbul Arkeoloji Müzesine giriş yapmak isteyen pek çok kişi müzenin giriş ücretini merak etmektedir. Müzeye giriş ücreti 36 TL olmaktadır. Müze kart burada geçerli olup müze kartlarınız ile de İstanbul Arkeoloji Müzesine ziyaret edebilirsiniz. İstanbul Arkeoloji Müzesine bazı vatandaşların ücretsiz giriş hakları bulunmaktadır. Bu kişiler ise şunlardır:

- 18 yaş altı kişiler ile beraber 65 yaş üstü vatandaşlar ücretsiz girmektedir.

- 0 ile 12 yaş arası yabancı uyruklu olan çocuklar ücretsiz giriş yapabilirler.

- Er, erbaş, şehit yakınları, gaziler ve gazinin refakatçileri ücretsiz giriş yapma hakkında sahiplerdir.

- Engelli vatandaşlar ve bu vatandaşların refakatçileri ücretsiz müzeye giriş yapabilirler.

- Rehberler, Rehberlik eden öğretmenler ücretsiz giriş yapabilirler.

- Basın kimlik kartına sahip olan vatandaşlar da ücretsiz giriş yapma hakkında sahiplerdir.

İstanbul Arkeoloji Müzesi Ziyaret Saatleri

İstanbul Arkeoloji Müzesine ziyaret etmek isteyen vatandaşların ücretlerinin yanı sıra ziyaret saatlerini de bilmeleri gerekmektedir. Müzeye 1 Nisan ile 1 Ekim ayları arasında saat 09:00 ile 20:00 saatleri arasında giriş yapabilirsiniz. 1 Ekim ile 1 Nisan ayları arasında ise saat 09:00 ile 18:00 saatleri arasında giriş yapabilmek mümkündür. Ayrıca müze pazartesi günleri kapalıdır. Gişeler ise müzenin kapanış saatinden 1 saat önce kapanır.