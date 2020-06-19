İsrail'in şehirleri neler? İsrail başkenti, nüfusu, yüzölçümü, telefon ve posta kodu bilgileri

İsrail coğrafi konum olarak Orta Doğu'da yer alan bir ülkedir. Kızıldeniz'e kıyısı da bulunmaktadır. Devletin para birimi ise Yeni İsrail Şekeli'dir. İsrail'de trafik sağ taraftan akmaktadır. Ülkenin internet alan adı ise ".il" ile bitmektedir. Yüzölçümü bakımından ise İsrail Dünya'nın en küçük ülkeleri arasında yer almaktadır. İsrail'in nüfusu az olmasına rağmen son yıllarda ise nüfusu en hızlı artan ülkeler arasına girmiştir. İsrail'de Yahudi nüfusundan sonra gelen Arap nüfusu vardır. Ülkede Arap nüfusu da azımsanmayacak kadar çoktur. İsrail'de resmi dil İbranicedir. Ancak ülkede İbraniceden sonra da Arapçada konuşulmaktadır. Arapçada tanınan diller arasında yer almaktadır.

İsrail plajları ile ünlü bir ülkedir. Kıyı şeridi Akdeniz ve Kızıldeniz ile çevrili olduğundan dolayı toplam 137 tane plaj yer almaktadır. İsrail Dünya'da sadece kadınların askerlik yaptığı bir ülkedir. Ülkede kadınlar ile birlikte erkekler de askerlik yapmaktadır. Askerlik süresi ülkede toplam 21 aydır.

İsrail'in Şehirleri Neler?

- Kudüs

- Tel Aviv

- Hayfa

- Eylat

- Nasıra

- Akka

- Beerşeba

- Netanya

- Rehovot

- Holon

- Aşdod

- Aşkelon

- Bat Yam

- Petah Tikva

- Yafa

- Ramia

- Herzliya

- Rişon Letsiyon

- Safed

- Ramat Gan

- Hadera

- Bney Brak

- Nehariya

- Raanana

- Modiin

- Kfar Saba

- Lod

- Beit Shemesh

- Bet Şean

- Kayserya

- Tiberya

- Qiryat Shemona

- Karmiel

- Nof Hagalil

- Arad

- Sderot

- Ofakim

- Dimona

- Netivot

- Ma'alot Tarshiha

- Rahat

- Kiryat Gat

- Yavne

- Giv atayim

- Kiryat Malakhi

- El'ad

- Nes Ziona

- Giv'at Shmuel

- Kfar Qasim

- Hod Haşaron

- Yehud - Monosson

İsrail'in Başkenti Neresidir?

İsrail'in başkenti Kudüs'tür. Kudüs 3 büyük semavi din için de kutsal bir şehirdir. Kudüs Orta Doğu'nun en eski şehirlerinden birisi olarak bilinmektedir. Kudüs İsrail'in resmi olarak başkentidir. Fakat bu başkent tanımı Birleşmiş Milletler tarafından tanınmamıştır. Kudüs'te pek çok UNESCO Dünya mirasları listesine ait eserler yer almaktadır. Kudüs Müslümanlar için çok önemli bir şehirdir. Hz. Muhammed'in miraca buradan yükseldiği bilinmektedir. Kudüs İsrail'de ki en büyük şehirlerden birisidir. Kudüs tarihte 2 defa yok edilmiştir. Ayrıca yirmi üç kez ise işgal girişiminde bulunulmuş bir şehirdir. Kudüs günümüze kadar bu izleri hala taşımayı başarmış bir şehirdir.

Kudüs'ün tarihi antik döneme kadar uzanmaktadır. Şehirde antik dönemin kalıntılarına da yer yer rastlamak mümkündür. Kudüs aynı zamanda bir dönem Osmanlı imparatorluğu hakimiyeti altına girmiş bir şehir idi. Yavuz Sultan Selim Mısır seferi ile birlikte Kudüs'ü ele geçirdi.

İsrail'in Nüfusu Kaçtır?

İsrail'in nüfusu yaklaşık 8.8 milyondur.

İsrail'in Yüzölçümü Ne Kadardır?

İsrail'in yüzölçümü yaklaşık olarak 22.145 kilometre karedir.

İsrail'in Telefon Kodu Nedir?

İsrail'in uluslararası arenada telefon kodu +972'dir.

İsrail'in Posta Kodu Nedir?

İsrail'in posta kodu 13.884'dür.