İsrail Vizesi Nasıl Alınır? İsrail Vizesi Başvuru Ücreti Ve Gerekli Evraklar Listesi (2020)

Diplomatik, hususi ve hizmet pasaport sahipleri İsrail'e 180 gün içinde yapacakları 90 günlük seyahatlerinde vizeden muaftırlar. Bordo (Umuma Mahsus) pasaportu olanlar ise İsrail ülkesine giriş yapabilmek için vize almak zorundadırlar. İsrail'e gidiş amacına ve mesleki durumlara göre, gerekli evraklar doğru şekilde hazırlanıp, teslim edilmelidir.

İsrail Vizesi Nasıl Alınır?

İsrail vizesi hem konsolosluğa hem yetkilendirilmiş vize acentelerine yapılabiliyor. Konsolosluk daha çok uzun süreli vize başvuruları kabul ederken, kısa süreli olanları vize merkezlerine yönlendirir. Vize başvurusu için ilk olarak randevu alınmalıdır.

Randevular vize şirketlerine başvurularak alınabilir. Randevu sonrasında istenen bütün belgeler hazırlanıp, belirtilen gün ve saatte konsolosluğa verilmelidir. Evraklar teslim edildiğinde, vize ücretlerinin ödenmesi gerekir. Ücret ödemesi sonrasında konsolosluk başvuru değerlendirmeye alır.

İsrail Vizesi Başvuru Ücreti Ne Kadar?

İsrail vizesi başvurusu için ödenmesi gereken harç ücretleri dönemsel değişebiliyor. Kimi dönemlerde Türk vatandaşlarından vize ücreti talep edilmezken, bazı zamanlarda istenebiliyor.

İsrail vize ücretleri değişken olduğundan, başvuru öncesinde konsolosluk veya acenteyle görüşülebilir. İsrail'in alacağı vize harç ücreti dışında, vize merkezinden alınan hizmetin bedeli ödenir. Başvuruların olumsuz değerlendirilmesi halinde, İsrail vize ücretleri geri ödenmeyecektir.

İsrail Vizesi İçin Gerekli Evraklar Neler?

İsrail vizesine başvurular, dijital ortamlarda ve vize merkezleri aracılığıyla yapılır. Başvuru formunda bilgiler doldurulduktan sonra, imzalanmalıdır. Forumda yer verilen bilgilere göre belgelerin hazırlanmasına dikkat edilmelidir. Vize evraklarında eksiklikler olması, başvuru sürecinin olumsuz sonuçlanmasına neden olabilir.

Vize başvuru formu eksiksiz ve diğer belgelerle örtüşür şekilde doldurulmalı, başvuru dosyasına eklenmelidir.

Vize talep dilekçesi.

Vize başvurusunda istenen belgelerden diğeri pasaporttur. Pasaportun minimum 1 yıl geçerlilik süresi olmalıdır. 2 sayfasının boş olması, 10 yıldan eski olmaması gerekir.

Eski pasaportlar.

2 adet vize pasaporta uyumlu biyometrik fotoğraf.

İsrail'de konaklanacak yere dair rezervasyon bilgileri. Uçuş belgeleri.

Son 6 aya ait hesap dokümanları.

30 bin Euro teminatlı seyahat sağlık sigortası.

Tam vukuatlı nüfus kayıt belgesi.

Mali durumla ilgili belgeler. (Tapu, ruhsat benzeri)

Seyahat amacına göre belgeler. (Göç vizesi, din adamı vizesi, aile birleşimi vizesi vesaire.)

Seyahat yapacak kişinin statüsüne bağlı hazırlanması gereken belgeler. (Öğrenci, emekli, çalışan, iş sahibi)

İsrail Vizesi İçin Başvuru Şartları Neler?

İsrail vizesi başvurusunun tamamlanması için gereken belgelerin hiçbir eksik olmadan hazırlanması gerekir. Başvuru için randevu alınması şarttır. Konsolosluğun belirlediği vize türlerinde, vize acenteleri aracılığıyla başvurunun yapılması gerekir.

Başvurularda talep edilen belgeler eksikse, bunun için konsolosluk aranarak bilgi verilmelidir. Vize talep dilekçesinin mutlaka dosyada yer olması gerekir. Ayrıca vize başvurusu için doldurulan başvuru formundaki bilgilerle, hazırlanması gereken belgeler birbiriyle örtüşmelidir.

İsrail Vizesi Kaç Günde Çıkar?

İsrail vizesinin kaç günde çıkacağına ilişkin net bilgi vermek mümkün olmamakta. Ancak ortalama olarak 5-10 günde sonuçlanacağı söylenebilir. İsrail vizesinin bu süreçler haricinde, uzaması söz konusu olabilir.

Dini veya resmi olan tüm bayramlarda ve konsolosluğun yoğun olduğu zamanlarda başvuru sonuçlanma süresi 15-60 gün arasındadır. Konsolosluk ek olarak belge talebinde bulunursa, bu durum da vizenin sonuçlanma sürelerini uzatabilir. Vize olumsuz sonuçlanırsa, tekrardan İsrail vize başvurusu yapılması mümkündür.