İsrail Konsolosluğu Nerededir? İsrail Konsolosluğu Adresi, Telefon Numarası Ve İletişim Bilgileri

Konsolosluk hizmetleri o ülkede yaşayan kendi vatandaşlarının birçok işlemlerini gerçekleştirmek ile görevli birimlerdir. İsrail Konsolosluğu da ülkemizde yer almaktadır. İsrail vatandaşlarının işlemleri bu konsolosluklarda gerçekleşmektedir.

İsrail Konsolosluğu Nerededir?

Ülkemizde birçok ülkenin Konsolosluk birimleri bulunmaktadır. Ülkemizde yer alan konsolosluklardan birisi de İsrail Konsolosluğu'dur. İsrail Konsolosluğu ülkemizde İstanbul ilinde 2, Ankara ilinde ise 2 adet yer almaktadır. Burada ülkemizde yaşayan İsrail vatandaşlarının birçok işlemleri gerçekleşmektedir. İsrail Konsolosluğunda gerçekleştirilen işlemler aşağıda belirtilmiştir.

- Vize işlemleri: Vize işlemleri için online randevu alınması gerekmektedir. Vize ve pasaport dağıtım işlemleri ise pazartesi, salı, çarşamba ve perşembe günleri 10:30 ile 13:30 saatleri arasında yapılmaktadır. Ayrıca cuma günü 9:30 ile 12:30 saatleri arasında da yapılmaktadır.

- Online hizmetler ve formlar

- Yeni pasaport işlemleri, sabıka kaydı işlemleri, askeri işlemler, nüfus işlemleri, pasaport uzatma işlemleri için ise 0212 317 65 14 numaralı telefon aranmalıdır.

İsrail Konsolosluğu Adresi

İsrail Konsolosluğu ülkemizde İstanbul ve Ankara ilinde yer almaktadır. İsrail İstanbul Konsolosluğu açık adresi şu şekildedir: Levent Mahallesi Cömert Sokak, Yapı Kredi Plaza C Blok Kat:7 Levent / İstanbul

İsrail Konsolosluğu İstanbul Şubesi: İnönü, Papa Roncalli Sk. no 13/2, 34550 Şişli/İstanbul

İsrail Konsolosluğu Ankara Şubesi: Çankaya, Cinnah Cd. 29/9, 06610 Çankaya/Ankara

İsrail Konsolosluğu Ankara Şubesi: Söğütözü, Koç Kuleleri, D:A-1 Blok, 06510 Çankaya/Ankara

İsrail Konsolosluğu Telefon Numarası

1) İsrail Konsolosluğu İstanbul Beşiktaş Şubesi: (0212) 317 65 00

2) İsrail Konsolosluğu İstanbul Şişli Şubesi: (0212) 232 00 88

3) İsrail Konsolosluğu Ankara Çankaya Şubesi: (0312) 426 88 89

4) İsrail Konsolosluğu Ankara Söğütözü Şubesi: (0312) 459 75 00

İsrail Konsolosluğu İletişim Bilgileri

İsrail Konsolosluğu işlemlerini gerçekleştirmek için +90 212 317 65 00 numaralı telefondan bilgi alınabilmektedir.