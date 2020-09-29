Isparta’nın pek bilinmeyen saklı köşesi: Kızıldağ Milli Parkı

Kızıldağ Milli Parkı içerisinde biri Şarkikaraağaç diğeri de Yenişarbademli ilçesinde olmak üzere iki adet günübirlik kullanım alanı var. Şarkikaraağaç ilçesinde bulunan günübirlik kullanım alanında iki katlı 5 adet Kırevi (Bungalov ev) 6 kişilik yatak kapasiteli bungalov evlerde de 12 ay boyunca konaklama imkanı sunuluyor. Alanda fırın, restoran, mescit ve çadır alanı da var.

Sağlık turizmi açısından oldukça önemli



Beyşehir Gölü’nden gelen hava akımının doğal ve yaşlı mavi sedir ormanı ile buluşmasıyla oluşan yoğun oksijen özellikle astım ve koah hastaları için rahatlama ve tedavi imkânı sağlamakta. Sağlık turizmi açısından özellikle ilkbahar ve yaz aylarında yoğun olarak kullanılmakta. Ayrıca aynı bölgede eski yıllarda Göğüs Hastalıkları Hastanesi olarak inşa edilen ve tadilatı yapılan bina şuanda 100 kişilik kapasite ile konaklama amacıyla da kullanılıyor.









Şarkikaraağaç ilçesinden araçla ya da bir saatlik yürüyüşle Kızıldağ’ın 1850 metre rakımlı büyük sivri tepesine Beyşehir Gölü’nün berrak ve benzersiz manzarası eşliğinde ulaşılmakta. Ayrıca Gedikli Köyü Büyük Şeşan Tepesi zirvesinin doğusunda orman ve Beyşehir Gölü manzarası, batısında 5 km’lik yürüyüşle dolaşılabilen eşsiz kokurdanlık karşınıza çıkmakta. Yenişarbademli ilçesinde Pınargözü günübirlik kullanım alanında yaşlı karaçam ormanının içerisinde bulunan Türkiye’nin en uzun mağarası olan Pınargözü mağarasının klima gibi esen havasında serinlemek ve yıl boyunca akan buz gibi suyundan içmek, mağaradan çıkan suyun oluşturduğu derenin içinde yürümek, piknik yapmak, ormanın kucağında dinlenmek için ideal bir alan.



Ne Yenir?

Şarkikaraağaç ilçesi Kızıldağ Milli Parkı günübirlik kullanım alanında bulunan kır gazinosunda doğal köy kahvaltısı, ızgara çeşitleri, tahinli katmer, helva çeşitleri ve yöresel ürünlerden tatmak, yorucu yürüyüşlerin ardından sedir ağaçlarının gölgesinde güzel sohbetler eşliğinde tadılabilir.









Nerede Kalınır?

Kızıldağ Milli Parkı günübirlik kullanım alanında 5 adet Kır Evi (Bungalov), çadır konaklama, Yenişarbademli ve Şarkikaraağaç ilçe merkezlerindeki pansiyonlarda konaklama imkanı bulunmakta.

Nasıl Gidilir?

Park, Eğirdir’e 91 km, Isparta’ya 121 km uzaklıkta yer alıyor. Isparta il merkezinden Şarkikaraağaç otobüslerine binerek önce ilçeye sonra alana ulaşabilirsiniz.