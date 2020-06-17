MENÜ
HÜRRİYET.COM.TR'YE DÖN
e-gazete

E-Gazete ile tüm gelişmeler, bilgisayar, tablet ve telefonunda.

ABONE OL
Bülten Abonelikleri

Hürriyet haberlerinden geri kalma, tüm aboneliklerini yönet ve abone ol.

BÜLTENLERİNİ YÖNET
HaberlerSeyahat HaberleriIsparta, Kültür Portalı'nda mayıs birincisi oldu
GeriSeyahat Isparta, Kültür Portalı'nda mayıs birincisi oldu
MENÜ
  • Yazdır
  • A
    Yazı Tipi
  • Yorumlar
    0
    • Yazdır
    • A
      Yazı Tipi
Hürriyet
Sıradaki Haber

Isparta, Kültür Portalı'nda mayıs birincisi oldu
Seyahat
DHA
Haber Giriş: 17.06.2020 - 09:59,Son Güncelleme:

Isparta, Kültür Portalı'nda mayıs birincisi oldu

Isparta, Türkiye Kültür Portalı'nda mayıs ayında en çok ziyaret edilen şehirler arasında birinci oldu.

Abone Olgoogle-news
  • Yazdır
  • A
    Yazı Tipi
  • Yorumlar
    0
    • Yazdır
    • A
      Yazı Tipi

Kültür ve Turizm Bakanlığı tarafından 2015 yılında hayata geçirilen ve Türk dili ve edebiyatından halk kültürüne, Türk süsleme sanatlarından arkeolojik mirasa, coğrafi işaretli ürünlerden geleneksel mutfağa, tarihi, turistik ve kültürel zenginliklerini dünyaya duyuran Türkiye Kültür Portalı, mayıs ayında da yükselişini sürdürdü.

Isparta, Kültür Portalında mayıs birincisi oldu


Türkiye'nin gül bahçesi Isparta, Davraz Kayak Merkezi, Eğirdir Gölü, milli parkları, lavantası, kiraz çiçeği, elması ile tarihi ve doğal güzellikleriyle 12 aya yayılan ziyaretçi sayısını her geçen gün artırıyor. Isparta'nın Kültür Portalı'ndaki sayfa görüntülenme sayısı Mayıs 2020'de, önceki yılın aynı ayına göre yüzde 22,40 artış gösterdi ve 720.529 oldu. Aynı zamanda görüntülenen sayfa sayısı da önceki yılın aynı ayına göre yüzde 40'tan fazla artış gösterdi ve 1,3 milyona yaklaştı.

Isparta, Kültür Portalında mayıs birincisi oldu


Kültür Portalı'ndaki Isparta sayfası mayıs ayında yaklaşık 505 bin ziyaret alarak birinci oldu. Kültür Portalı'nda en çok ziyaret alan ilk 5 il; Isparta, Gaziantep, Antalya, Ankara, Bursa olurken en çok sayfa görüntülemesi alan ilk 5 il ise Batman, Gaziantep, Isparta, Antalya, Ankara oldu.

Isparta, Kültür Portalında mayıs birincisi oldu


False
Abone Olgoogle-news
  • Yazdır
  • A
    Yazı Tipi
  • Yorumlar
    0
    • Yazdır
    • A
      Yazı Tipi
Haber Yorumlarını Göster
Haber Yorumlarını Gizle