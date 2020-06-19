İspanya'nın şehirleri neler? İspanya başkenti, nüfusu, yüzölçümü, telefon ve posta kodu bilgileri

İspanya'nın tam olarak resmi adı İspanya Krallığı'dır. Ülkede monarşi hakimdir. Coğrafi konumu olarak Avrupa'nın güney batısında yer almaktadır. Portekiz, Fransa, Andorra ve güney tarafta Fas ile komşu bir ülkedir. İspanya bir Avrupa Birliği üyesi ülkedir. Ülkenin resmi para birimi ise Euro'dur. İspanya anayasal monarşi ile yönetilmektedir. Türkiye gibi aynı zamanda bir NATO üyesi ülkedir. İspanya'da resmi dil İspanyolcadır. Ülkede İspanyollardan sonra en yaygın halk ise Katalanlardır. Batı Avrupa'nın en büyük ikinci ülkesi olan İspanya aynı zamanda gelişmiş bir ekonomiye sahiptir.

İspanya'da ilk monarşi katololik monarşi olarak ilan edilmiştir. Ülkede Katolik Monarşi 1479 yılında ilan edilmiştir. İlan edilen bu monarşi ise de facto bir monarşi idi. İspanya çok yüksek insani gelişme endeksine sahip olan bir ülkedir. Ayrıca ülkede trafik sağ taraftan akmaktadır. "es" ".cat" ülkenin iki resmi internet alan adıdır. İspanya tarihte pek çok dine ev sahipliği yapmış bir ülkedir. İslam dünyasının en büyük devletlerinden biri olan Endülüs Emevi Devleti de İspanya'da kurulmuş bir İslam ülkesi idi. 711 yılında kurulan bu devlet Afrika üzerinden gelen Müslümanların kurmuş olduğu bir ülkeydi. Endülüs Emevi devleti bilim dünyasına da büyük katkıları olmuş bir devlet idi. Kurulan bu devlet bilimsel gelişmeler bakımından diğer ülkeleri geride bırakmıştı.

Katalonya ülkede ki özerk bölgelerden biridir. İspanya Katalonya bölgesi ile günümüzde sorun yaşayan bir ülkedir. Katalonya’nın bağımsızlık ısrarı bu ülkenin en önemli iç sorunlarından birini oluşturmaktadır. Ülke aynı zamanda Fas ve Portekiz ile de dış ilişkilerde sorun yaşamaktadır. Bu ülkenin İspanya toprakları üzerinde egemenlik hakkı olduğu bildirilmektedir.

İspanya'nın Şehirleri Neler?

- Madrid

- Barselona

- Sevilla

- Granada

- Valensiya

- Bilbao

- Toledo

- Alicante

- Cadiz

- San Sebastian

- Palma De Mallorca

- Pamplona

- Malaga

- Cordoba

- Murcia

- Salamanca

- Burgos

- Segovia

- Marbella

- Vitoria Gasteiz

- Girona

- A Coruna

- Las Palmas de Gran Canaria

- Santiago de Compostela

- Almeria

- Ronda

- Valladolid

- Palencia

- Cuenca

- Cordoba

- Figueres

- Tarragona

- Oviedo

- Badajoz

- Ceuta

- Santa Cruz de Tenerife

- Castellon de la Plana

- Lognono

- Huelva

- Melila

- Gijon

- Hospitalet de Llobregat

- Avia

- Albacete

- Lieida

- Elche

- Cludad Real

- Santander

- Vigo

- Jaen

İspanya'nın Başkenti Neresidir?

İspanya'nın başkenti Madrid'dir. Madrid İber yarım adasının orta kesiminde yer almaktadır. Avrupa'nın en kalabalık beşinci şehri olan Madrid'in toplam nüfusu 6.6 milyondur. Madrid zengin tarihi mirasa ve zengin kültüre sahip olan bir şehirdir.

İspanya'nın Nüfusu Kaçtır?

İspanya'nın toplam nüfusu 46.9 milyondur.

İspanya'nın Yüzölçümü Ne Kadardır?

İspanya'nın toplam yüzölçümü 505.990 kilometre karedir.

İspanya'nın Telefon Kodu Nedir?

İspanya'nın uluslararası telefon kodu +34'dür.

İspanya'nın Posta Kodu Nedir?

İspanya'nın posta kodu 28001'dir.